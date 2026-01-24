Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方力申B女可愛樣冧爆網民 父系基因太強大十足餅印唔怕失散 Isla眼仔睩睩萌樣曝光

影視圈
更新時間：17:00 2026-01-24 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-24 HKT

方力申（Alex）自從去年12月迎來愛女Isla的誕生後，完全化身為「曬娃狂魔」，經常在IG分享女兒的可愛點滴，字裡行間充滿著初為人父的喜悅。今日（24日），方力申再次更新IG，上載了一段溫馨短片，記錄了為女兒回家作準備的過程，並附上了Isla可愛的片段，再次引來網民派Like。

方力申父女樣貌如餅印不怕失散？

影片開頭，剛出生不久的Isla躺在嬰兒床上，眼仔睩睩，小臉蛋胖嘟嘟，表情多多，可愛模樣瞬間融化大批網民的心。不少粉絲和圈中好友都紛紛留言大讚Isla「好得意」、「勁可愛」。更有趣的是，許多網民都認為Isla的樣貌與方力申如出一轍，簡直是「餅印父女」，笑言「爸爸基因太強大」、「一定不怕失散」、「期待B女同石修合照」，就連方力申的舊愛鄧麗欣早前出席活動都指有關注方力申B女的照片，表示非常可愛，而且與方力申好似樣，感到相當搞笑。

方力申父愛爆棚為女作萬全準備

榮升爸爸的方力申父愛爆棚，從影片中可見，早在女兒出生前，他已親力親為，為Isla的來臨做好萬全準備，包括親自到店選嬰兒車及嬰兒座位。雖然為人父母的過程充滿辛勞，但方力申在片尾的真情流露，以及看著女兒時的寵溺眼神，都足以證明他對太太葉萱（Maple）和女兒Isla的愛。

