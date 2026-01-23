鄭秀文與黃子華合作極速找到默契 為《夜王》加料自爆墊雙層胸墊 代歌迷發言期待老公許志安新歌

鄭秀文（Sammi）今日（23日）到中環出席高級時裝品牌新店開幕宣傳活動。Sammi表示明天便要開始為電影《夜王》宣傳，她稱今次與黃子華合作，可以真正認識到他，起初大家仍要尋找演出的默契，但很快便找到，只因大家也透徹理解電影的故事。

鄭秀文變身粗口擔當

已經多年沒有拍賀歲片的她表示，這次自己不是搞笑擔當所以很開心，問她是否成為性感擔當？她透露這次工作人員真的給了她一些胸墊，最多那次更墊了雙層：「但出來效果也不會誇張，因為起點很低，只是聊勝於無。哈哈！」她又指，由於自己的角色問題，所以今次是粗口擔當。與黃子華的床戲性感演出上陣，她開心表示，自己不需要露太多，全交由黃子華負責，他連肚也要露出來，所以事前要做較多準備功夫。

Sammi新年密謀放假去旅行

Sammi表示，今年自己的工作已經排得很滿，農曆新年要跟電影公司斟酌放幾天假去旅行，因為回港後便要為演唱會準備，之後又要錄製EP唱片。問到老公許志安的復工進度？Sammi表示，他要做《BIG FOUR》的巡迴演出，今年也有他自己的計劃，留待他自己向大家公布，她說：「作為他的歌迷，雖然鍾意他的聲音，但也希望有新歌是最理想，真的很掛念他的聲線，期待他有新作品，（你會與他合唱一首新歌嗎？）暫時未有，反而希望他有自己的新歌。」