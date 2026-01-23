汪明荃爆羅家英「執屋怪癖」 五月專場賀愛郎八十大壽

汪明荃（阿姐）、胡楓、馮盈盈、阮浩棕、莊子璇、倪嘉雯及張與辰等與電視廣播有限公司行政主席許濤JP暨多位行政人員，今日在電視城為賀年節目錄影，醒獅點睛儀式由許濤、蕭世和與陳樹鴻負責，胡楓則化身成財神派利是。汪阿姐受訪時指農曆年會留港休息，因早前拍旅遊節目已去了很多地方，所以也不會去旅行，又指今年會繼續整蘿蔔糕，更透露會與品牌合作出糕，將很快推出。

阿姐謂稍後也要忙辦年貨及大掃除，問到是否也會督促家英哥執屋？她指家英哥不讓其他人碰他的枱，他需要自己執，提到馬年願望，阿姐指也是龍精虎猛和精神爽利，不過還是健康第一。



阿姐指家英哥新年亦會放假，兩人會在新年留在家等朋友來拜年，笑指家英哥老友呂爵安今年有賀歲片上映，問對方是否有請家英哥睇？阿姐就表示不知道：「如果有應該會嘅，因為佢同家英哥咁熟！」問到阿姐今年是否也會做大戲？她表示不會，但家英哥因80大壽，所以在五月份會有專場演出，到時將會做五日，自己也會幫忙做一場，至於家英哥今年80大壽是否會大搞？她就表示不會，只會跟朋友食飯。