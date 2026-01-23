JOSHUA@SEVENTEEN孖 Gawon@MEOVV現身中環粉絲塞爆商場 二人齊晒廣東話打招呼 李現來港狂影相成「景點推廣大使」

韓團SEVENTEEN成員JOSHUA、MEOVV成員Gawon、內地男星李現、鄭秀文、魏浚笙、廖子妤吳雨霏及柯煒林等，今日（23 日）到中環出席高級時裝品牌新店開幕活動。JOSHUA與Gawon的出現，吸引了大量粉絲到場守候，他們塞滿商場不同樓層位置，一見到偶像現身，粉絲即時大叫，尖叫聲在商場內此起彼落。

JOSHUA興奮SEVENTEEN很快再來港開騷

JOSHUA現身即時以廣東話向粉絲打招呼：「大家好我係JOSHUA」，他表示很快便會來香港舉行演唱會，感到很興奮，因為真的急不及待來見到大家，希望這次巡演粉絲能感受到他帶給大家的愛，也希望讓大家感受到演唱會美好的回憶。又說這次來港，在昨晚已到了太平山頂遊覽及影了很多照片，覺得香港的夜景真的很美麗。對於個人目標及新一年想學習那種新技能？他表示期待可以演戲，新一年也想做一些全新的事。

Gawon難忘在港出席MAMA頒獎禮

MEOVV成員Gawon 以品牌大使身份到場，她即以廣東話大冧粉絲說：「大家好，我係GAWON」及「掛住你哋，我愛你！」她透露這次在香港品嚐了港式奶茶，也很想試食菠蘿包，香港對她的重要記憶就是上次與其他成員一同來港出席MAMA頒獎禮，在這裏有很多有趣和美好的回憶，又透露剛出席完米蘭時裝周，2026的目標絕對是音樂方面，她想去全世界更多不同地方舉行音樂會，又透露MEOVV已準備新project，幾日前她在Studio工作，相信大家一定會感受到滿意的作品，希望大家期待一下。

李現收藏香港打卡景點

李現是個攝影愛好者，他形容所有攝影愛好者來到香港就是老鼠跳進米缸一樣，自己已經拍了一卷菲林，很期待拍出來的照片，又說在網上看到一些介紹香港的地方也會收藏起來，希望有機會去打卡逛逛。粉絲形容他為「行走的景點推廣大使」，因為粉絲會將他去過的地方列入旅行清單，更是帶旺了當地旅遊發展，李現說只是喜歡將見到的感受與大家分享，無論之前去大理、泉州或來香港工作也好，都會拍很多照片分享給大家。他覺得自己不是一個高產的演員，所以多謝粉絲的支持和鼓勵，這就是互相情感的交流。