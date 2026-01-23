前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？

現年34歲的吳嘉儀（阿七），2015年加入TVB，其後在2022被欽點擔任綜藝《開心無敵獎門人》「獎老」一職，成功入屋。去年1月阿七吳嘉儀宣布離巢，與TVB結束9年多賓主關係，其後轉型做「街市KOL」，更風雨不改「開工」直播帶貨，但近日她竟自爆遭受網絡欺凌，受到強烈精神脅迫及要脅投訴！

吳嘉儀繼續做自己

日前阿七吳嘉儀在IG的限時動態發文寫道：「你有你投訴，我有我做自己」並指自己長期受到人身攻擊、不實誹謗，並提出四大指控，指被斥「話我醜人多八怪」 已經去到場場人身攻擊」；又指控她「有自費單據，話我自己掏銀包送禮物係唔公平」、甚至「話我年紀大，年齡歧視」、還有「話我用加貨鼓令你隻耳有問題」等莫須有罪名。

相關閱讀：34歲前TVB女星晒性感溫泉浴照 側身展示立體豐滿上圍 三點式泳照噴血指數爆燈

吳嘉儀被人身攻擊

之後阿七吳嘉儀又發文指出對方惡行：「不斷以言語脅迫因為唔根據她/他個人要求，就投訴到我被開除，造成本人沉重精神壓力。」她再發文指自己不憤怒，是憂傷，並強調現時工作順利，不用擔心，只是想制止網絡欺凌，並勸對方回頭是岸。對於個別人士涉及持續人身攻擊及不實誹謗，阿七吳嘉儀表示若對方行為持續，會徵詢律師專業意見，採取法律行動。

相關閱讀：34歲前TVB索人妻大解放！晒水著展露波濤洶湧好身材 離巢後出入街市返工