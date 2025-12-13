34歲前TVB女星晒性感溫泉浴照 側身展示立體豐滿上圍 三點式泳照噴血指數爆燈

現年34歲的吳嘉儀（阿七），2015年加入TVB，其後在2022被欽點在綜藝節目《開心無敵獎門人》擔任「獎老」一職，成功入屋。今年1月阿七吳嘉儀宣布離巢，與TVB結束9年多賓主關係，轉型變身「街市KOL」，同時亦開班做直播教學，殺出一條新血路。阿七吳嘉儀即使已為人妻，但仍不時在IG向粉絲派福利，近日又分享了一輯三點式泳衣溫泉浴照片，側身展示立體豐滿上圍，大晒Big爆body！

吳嘉儀繼續接受新挑戰

阿七吳嘉儀上載晒性感溫泉浴照，並寫道：「快閃2天，浸住溫水好靜，思想放空吓，然後隨意吃喜歡吃的，暫時放低壓力、煩惱，很舒暢...現在，又再搏殺過，因為明天一連2場直播，熟悉的範疇要再做得穩定d（啲），準備功課不能慳，不熟悉的新範疇要準備周全做更多research，然後，明天又是一個新開始、新挑戰！加油 阿七 #七去睇世界」。網民看到阿七吳嘉儀的「窒息」身材，都不禁心心眼，留言多謝賞賜：「幾時都咁正！ 加油！！」、「拍攝角度好重要」、「謝賞賜福利」、「果然出水芙蓉，清纯甜美。」

吳嘉儀轉型做KOL搵真銀

吳嘉儀2023年與圈外男友「豬仔」Leo拉埋天窗，正式成為人妻，但新婚不久便爆出婚變風波，她曾公開哭訴被老公趕出家門，險淪為「離婚KOL」，幸而經過溝通和磨合後，二人成功修補關係。吳嘉儀於2025年1月離開效力9年多的TVB，回復自由身的她索性轉型做直播帶貨搵真銀，更走偏門路線殺入街市推薦平靚正食材，成為「街市KOL」。

