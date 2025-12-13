Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

34歲前TVB女星晒性感溫泉浴照 側身展示立體豐滿上圍 三點式泳照噴血指數爆燈

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-13 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-13 HKT

現年34歲的吳嘉儀（阿七），2015年加入TVB，其後在2022被欽點在綜藝節目《開心無敵獎門人》擔任「獎老」一職，成功入屋。今年1月阿七吳嘉儀宣布離巢，與TVB結束9年多賓主關係，轉型變身「街市KOL」，同時亦開班做直播教學，殺出一條新血路。阿七吳嘉儀即使已為人妻，但仍不時在IG向粉絲派福利，近日又分享了一輯三點式泳衣溫泉浴照片，側身展示立體豐滿上圍，大晒Big爆body！

吳嘉儀繼續接受新挑戰

阿七吳嘉儀上載晒性感溫泉浴照，並寫道：「快閃2天，浸住溫水好靜，思想放空吓，然後隨意吃喜歡吃的，暫時放低壓力、煩惱，很舒暢...現在，又再搏殺過，因為明天一連2場直播，熟悉的範疇要再做得穩定d（啲），準備功課不能慳，不熟悉的新範疇要準備周全做更多research，然後，明天又是一個新開始、新挑戰！加油 阿七 #七去睇世界」。網民看到阿七吳嘉儀的「窒息」身材，都不禁心心眼，留言多謝賞賜：「幾時都咁正！ 加油！！」、「拍攝角度好重要」、「謝賞賜福利」、「果然出水芙蓉，清纯甜美。」

相關閱讀：34歲前TVB索人妻大解放！晒水著展露波濤洶湧好身材 離巢後出入街市返工

吳嘉儀轉型做KOL搵真銀

吳嘉儀2023年與圈外男友「豬仔」Leo拉埋天窗，正式成為人妻，但新婚不久便爆出婚變風波，她曾公開哭訴被老公趕出家門，險淪為「離婚KOL」，幸而經過溝通和磨合後，二人成功修補關係。吳嘉儀於2025年1月離開效力9年多的TVB，回復自由身的她索性轉型做直播帶貨搵真銀，更走偏門路線殺入街市推薦平靚正食材，成為「街市KOL」。

相關閱讀：「獎老」阿七吳嘉儀新婚4個月疑公審老公？自爆被改密碼鎖無家可歸：唞啖氣都有困難

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
18小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
16小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
3小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
6小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
18小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
5小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2小時前
芬蘭小姐扎夫斯分享一張將眼角往兩邊拉扯、變成瞇瞇眼的照片，引發爭議。Reprodução/ Sarah Dzafce no Instagram
芬蘭小姐分享瞇眼照涉辱華 遭主辦單位摘除后冠
即時國際
2小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
17小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
13小時前