60年代邵氏美人娶新抱突起波瀾 準新娘家逢巨變 星二代兒子公布婚禮新安排惹擔憂

更新時間：22:00 2026-01-22 HKT
35歲內地女星徐冬冬有「中國第一美胸」之稱，與年長15歲的尹子維從2018年合作電影《合約男女》戲假情真，二人多次分合後，於兩年前宣布訂婚。尹子維與徐冬冬去年透露將於今年2月在哈爾濱舉辦盛大婚宴，沒料到因準新娘家長有長輩突發重病，影響二人的婚禮。

尹子維尊重徐冬冬

尹子維昨日（21日）在微博表示，與徐冬冬的婚禮因近親生病，經商討後，決定2月26日僅低調邀親友聚餐，而原定的婚禮儀式及慶祝活動會延期：「因為徐總近親病重！現在情況不太好！徐總從小在近親家長大，非常親！全家人探討後決定2月26日哈爾濱會是低調家庭朋友聚餐！婚紗慶祝儀式推後，近期我們也在準備！我們會好好準備婚禮儀式！具體時間看徐總家人病情，感謝大家一直以來的支持！」

相關閱讀：胡燕妮兒子尹子維雙喜臨門？「內地第一美乳」嫩妻徐冬冬疑懷孕 外套遮凸肚街頭放閃

徐冬冬之後也有轉發尹子維的帖文到微博，並再次交代婚禮安排：「2月26還是會低調簡單家庭式小婚禮。只是不穿禮服婚紗沒有儀式。對外婚禮我們在準備小節目，看家人病況定具體時間。當天也會送當地一些常關注我們的網友我們專屬飲料。不收任何家人朋友禮金。謝謝。」

徐冬冬之後再連續發多個帖文，再度婉拒禮物禮金：「拒絕收任何禮品和禮金，無論家人朋友，還是長輩，誰送禮金或禮品，這次我會請你回家。抱歉，但感恩。」徐冬冬之後曝光探病影片：「探望大爺，爸爸的親哥，同父同母，從小在他家裡長大，像另一個爸爸一樣。」

徐冬冬送禮予粉絲

此外，徐冬冬將透露婚禮贈送專屬飲料予粉絲，她解釋因為該品牌從自己未成名時，已一直合作長達15年：「我並不紅，比我優秀的人多了去了，我很普通的演員，原來出道是群眾演員。只是因為我的創意，所以他們和我合作這麼多年。我是一名普通演員，我很幸運的是我遇到的以前合作過的伙伴和現在合作的伙伴都是很好的人。感恩。」

相關閱讀：尹子維結婚娶「中國第一美胸」徐冬冬婚照曝光 將於杭州辦婚禮公開婚期 曾爆女方未婚產三子

