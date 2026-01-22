蔡思貝兩年冇劇拍做孝順女 媽媽撞樣大美人林青霞極後生 傳撻着猛人續過富貴生活

下個月將迎來35歲的蔡思貝，是2013年的港姐亞軍，入行後備受TVB力捧，演出過不少劇集 ，2020年憑劇集《踩過界2》榮升視后，但她近年劇集產量大減，對上一套已是2024年播出的《飛常日誌》，去年更自薦成功有份拍周星馳電影《女足》，但至今仍未知電影製作進度如何。下月將到廣州舉行音樂會的蔡思貝，趁有假期，做孝順女帶父母到「瑞士」食好西！

蔡思貝帶父母吃特色芝士火鍋

出名是圈中孝順女的蔡思貝，昨日（21日）在IG分享與父母去特色餐廳食芝士火鍋的影片，並以英文發文寫道：「我們的『假瑞士假期』。」片段中的餐廳以瑞士傳統避雪小木屋設計，非常有特色。蔡思貝除了與父母開開心心吃火鍋之外，還跟爸爸一起打桌球，蔡爸爸球技相當不錯，入球後還興奮地舉V字手勢，十足小朋友一樣，相當可愛。「球賽」結束後，兩父女搞笑地互相鞠躬握手。

蔡思貝做電燈膽

照片中，見蔡思貝主動向父母送上抱抱，又晒而蔡媽媽母親亦有從後攬住丈夫，一家人相處十分融洽，充滿着愛，十分溫馨。難怪蔡思貝留言寫道「做電燈膽陪父母一起吃遲來的芝士火鍋，天天吃，我愛芝士」。

蔡思貝媽媽被讚比女兒美

而蔡思貝晒出與媽咪的合照，不少網民將焦點落其媽咪樣貌之上，指蔡媽媽又靚又後生，氣質清麗脫俗，激似被公認為「大美人」的林青霞，而蔡思貝亦遺傳了媽咪的優良基因，同樣長得五官精緻，難怪當年獲果然不負港姐亞軍之名，甚至有網民大讚蔡媽媽比女兒更美。

蔡思貝傳獲猛人照顧

蔡思貝近年參演劇集次數銳減，但仍能保富貴生活，有指她與猛人拍拖並獲對方「開水喉」照顧，這位勁冧蔡思貝的幕後猛人，時常帶她出席不同的場合及飯局，更用男方公司出的利是封派利是，收到利是的人都叫蔡思貝做「阿嫂」。據知蔡思貝對戀情極度保護，連男友身份都一直保密。

