39歲「男飛躍」小生鋪路轉行？進軍珠海「開學校」做老闆 密謀擴充版圖創商業王國

影視圈
更新時間：17:08 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:08 2026-01-22 HKT

現年39歲、入行已20年的TVB男藝人馬貫東，近年事業穩步上揚，繼於《那些我愛過的人》首度擔正男一後，更憑《破毒強人》奪得「飛躍進步男藝員」，演技備受肯定。不過，馬貫東似乎未滿足於演員的身份，他早前考獲寵物美容師牌照，近日更榮升老闆，宣布其有份投資的寵物美容學校於珠海盛大開業，正式進軍內地市場！

馬貫東進軍內地有老闆風範

從馬貫東分享的影片可見，榮升做「校長」的他當日狀態大勇，一身簡約時尚的黑色外套配白T恤，髮型俐落，顯得精神煥發，充滿老闆兼校長的風範。其學校門外擺滿了祝賀花籃，並與一眾合作夥伴舉行剪綵儀式，現場五彩紙屑紛飛，場面相當熱鬧，盡顯開業盛況。

馬貫東主持「開缸儀式」

為表誠意，馬貫東更親自主持「開缸儀式」，為一隻可愛的黑貓洗澡。片中他親自操刀，手勢純熟又溫柔，對待貓咪極具耐性，盡顯其專業資格，證明他並非單純掛名投資，而是事事親力親為。事實上，馬貫東的專業技能早已在圈中聞名，曾為視后佘詩曼、陳煒、郭晉安、張曦雯、周嘉洛等多位紅星的寵物服務。

馬貫東鋪路轉行？

雖然演藝事業蒸蒸日上，但馬貫東亦展現出非凡的生意頭腦。他受訪時透露，珠海只是業務版圖的第一站，未來有計劃繼續在內地其他地區投資，目標是將生意越做越大。入行多年，雖然演技出色，但離一線紅星的地位總有距離，如今他積極開拓副業，並有如此周詳的發展大計，不禁令人猜想他是否正為未來鋪路，準備轉型為商界精英？

