移英前TVB男星16歲仔撞樣馬貫東 曾做童星改變造型後顏值飆升 側臉勁有星味？

現年54歲的TVB娛樂新聞台前主播林子博，2020年經歷喪妻之痛後，翌年帶着女兒林詠渝和兒子林卓楠移居英國曼城過新生活，更父兼母職照顧子女的起居飲食，他還不時在社交平台分享與子女在當地的生活日常。已移英生活的林子博，昨日（2日）在IG分享兒子剪頭髮後的造型照，網民表示勁似曾獲TVB頒獎禮「飛躍進步男藝員」獎的馬貫東。

林子博讚兒子長髮有型

不經不覺林子博的19歲女兒林詠渝已長大成人，而兒子林卓楠今年亦已16歲了，近年還留有一頭充滿麻甩味及肩捲長髮，看起來比較成熟。昨日林子博就上載了一張把兒子剪髮前後的照片併在一起，並留言寫道：「終於去剪頭髮，終於似返個年輕人。」並註明：「好似兩個人咁」不少網民留言讚型仔：「好型！」、「短頭髮精神好多，short hair 好！」、「Wow, nice hair cut」不過，爸爸林子博就直言兒子長髮比較型仔：「我覺得長頭髮型啲」但亦有網民認為他兒子長短髮都一樣靚仔，甚至指短髮的林卓楠跟曾於《萬千星輝頒獎典禮2023》奪得「飛躍進步男藝員」獎的馬貫東撞樣。

林子博喪妻移英曾感辛苦

林子博於2003年與圈外女友董燕君（Shirley）結婚，並先後誕下一對子女，一家四口幸福美滿。但在2019年林子博與TVB不再續約，而其太太亦於2020年因癌症逝世，帶着一對子女移居英國生活。林子博曾接受訪問時表示，初到英國生活時因要重新適應，而感到好辛苦，有時會對住亡妻的照片哭泣，但哭完就沒事了。近年一家三口在英國生活已安頓好，他更開設YouTube頻道轉型成為KOL，不時訪問圈中人，引來不少網民關注。

