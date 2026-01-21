「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎

被譬為「最強小三」的鍾睿心（五索）自從去年高調認愛，與66歲百億已婚大生銀行主席馬清鏗相戀10年兼育有4個仔女，不時在網上公開分享與馬生的生活點滴。雖然五索表示自己住半山豪宅兼身家過億，過着奢華生活，不過亦積極打造自己的事業王國，除代理骨膠原粉、代餐飲品，連「索運手繩」都有在網店開售，希望將幸運帶給大家。

五索自爆馬生曾想「閂水喉」

近日五索進駐YouTube界並推出全新節目《五索波波池》，為打響頭炮，首集剖白與富商男友「馬先生」長達10年的感情秘辛，她坦言感覺到對方「經常都好想同我有個再進一步嘅關係」，但她坦言目前不覺得有結婚的需要，認為感情與一張紙無關，最重要是兩人是否互相珍惜。不過五索昨晚（20日）直播期間，竟自爆馬生曾想她安守本分，在家照顧五名仔女，反對她做代理生意而一度「閂水喉」。

相關閱讀：五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？

五索從不掩飾對物質的追求

五索在直播網民互動時，突然自爆馬生曾想她安守本分，在家照顧五名仔女，反對她做代理生意而一度「閂水喉」：「馬生『閂水喉』，咁我冇辦法啦，問銀行借錢，因為你做嗰啲代理需要好多錢，每做一樣代理，需要龐大嘅資金，一年講緊好多位數，下下都八位數以上，嗰陣冇錢咪問銀行借錢。嗰陣我係癲㗎，我唔理佢，單憑一個勇字，係咁問銀行借錢做呢啲代理返嚟，又覺得每個product都好受歡迎，第一個彈起就係骨膠原粉 。」林作亦曾就裕美與「五索」鬧出錢銀瓜葛的決裂真相時，透露五索曾向裕美借十多萬，他亦證明五索事後有還錢。五索曾在節目上談及「最強小三」這個稱號作出回應，她笑言自己並非最靚、最瘦或最有錢，甚至自嘲這稱號應該屬於全球首富的情人，但她坦然接受「小三」這個標籤：「我唔係第一年做人小三，我做咗10年啦，我都要做人㗎，唔通日日睇唔起自己咩？」

五索與馬先生一齊生活質素大幅提升

經歷過人生最谷底的慘況，身無分文且眾叛親離，五索她從不掩飾對物質的追求：「人鍾意錢係絕對無問題，你鍾意錢又唔認先係傻。」自從與馬先生一齊後，生活質素大幅提升，不過提及這段關係的定位時，五索說：「我唔係可以叫老婆，做人哋一個stable嘅另一半，就係要有咁嘅心態。」雖然五索口中說著「不一定要結婚」，但她形容馬先生其實是一個非常傳統的男人，並感覺到對方「經常都好想同我有個再進一步嘅關係」，不過因上一段婚姻的失敗對她造成極大創傷，五索仍未能克服對婚姻的恐懼，坦言目前不覺得有結婚的需要，認為感情與一張紙無關，最重要是兩人是否互相珍惜。

相關閱讀：最強小三豪晒全球第一個Hermès 鱷魚皮 Elan 無配貨入手與男友顯赫背景有關