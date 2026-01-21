TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎丨滕麗名「登五」願再拼十年獎  黎芷珊領30年金牌笑言「蝕底咗」

滕麗名、湯盈盈、黎芷珊、姚瑩瑩、譚俊彥、龔嘉欣、周嘉洛、吳偉豪、關曜儁等藝人，今日齊集將軍澳電視城出席《TVB長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2025》。其中滕麗名、湯盈盈及黎芷珊一同獲頒30年長期服務金牌，成為焦點。

黎芷珊領獎時笑言，自己中途曾離開TVB兩年，否則已可領取40周年金牌，直言「蝕底」並笑稱：「當時唔應該離開！」滕麗名則表示從未想過會在同一間公司工作三十年，她與湯盈盈、姚瑩瑩是同屆訓練班同學，感情深厚。湯盈盈接過金牌後高興表示，目標是像汪明荃一樣，未來領取50年金牌。

昨日正逢滕麗名50歲生日，她笑稱與湯盈盈等人一樣，選擇在工作中度過，晚上才由丈夫安排晚餐與朋友慶祝。湯盈盈則幽默表示，拍攝時壓力不小，擔心NG會影響與丈夫的相處時間。滕麗名透露，今年也是與丈夫結婚12周年，但對方未有特別表示，她開玩笑說：「以為會有金牌收，結果佢只係安排咗晚餐，聽日就丟低我去滑雪！」黎芷珊好奇問道為何不請假慶生？湯盈盈笑說生日返工更好玩，滕麗名則透露同事常暗中為她準備驚喜，昨日還要幫忙找生日蛋糕。她許下生日願望，希望憑《愛·回家》持續演出，爭取拿到40周年金牌。至於黎芷珊透露，再過2個月便「登6」，笑言不想想起、也不想慶祝。