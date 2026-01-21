Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳曉東雙版本單曲MV亮相 「純愛戰神」VS「暗黑修羅」大嗌過癮

影視圈
更新時間：21:15 2026-01-21 HKT
發佈時間：21:15 2026-01-21 HKT

陳曉東全新雙版本單曲廣東版《今天我們都會飛》MV日前全面公開，國語版《禁止糾纏》MV明早（22日）9時15分首播，MV誠邀「音樂錄影帶教父」、國際時尚攝影大師林炳存掌鏡，打造「銀VS黑」雙造型視覺對照，被形容是「純愛戰神」對上「暗黑修羅」。

上一次台灣拍MV已是9年前

談到這次合作，東東笑說親自打電話邀約，沒想到卻讓導演林炳存一聽就喊壓力大，林導演透露：「因為是東東本人打來，還跟我說『就隨便拍，開心拍就好』，我反而更緊張，但聽過歌後腦子裏瞬間跑出很多畫面。」今次雙版本MV就像一段感情的上下集，一首溫柔放手、一首清醒止步，代表愛情走到不同階段的兩種狀態，林炳存導演以高速攝影（慢動作）捕捉畫面流動細節，以慢速快門攝影（長時間曝光）創造軌跡動感呈現流逝感，導演影像風格細膩、迷幻又充滿人性溫度，也讓這次MV多了層次與情緒深度。東東回憶距離上一次在台灣拍MV已經是9年前的《不唱情歌》EP，今次再度來台工作，看到林炳存的作品，才驚覺自己出道31年竟然從未合作過，「我自己都嚇一跳，覺得怎麼可能現在才第一次！」拍攝前東東還不斷思考該如何用更新鮮的方式呈現情緒，但真正到現場後，在導演團隊的節奏掌控下反而完全放開，「導演真的很多招，拍得很過癮，我拍完忍不住說一句：好爽！」

親自找回自家手稿

造型部分同樣是一大亮點，MV中東東以兩套截然不同的造型登場，銀色鏡面造型被稱為「純愛戰神」，也是「起飛版陳曉東」，象徵放下後的自由與前行，對應粵語版《今天我們都會飛》的感情狀態；黑色造型則是氣場全開的「暗黑修羅」，高冷卻更狠，對應國語版《禁止糾纏》的感情痕跡，畫清界線清醒止步，不是失戀而是成熟。東東亦特別邀請香港服裝設計師姚子裕（Kev Yiu）操刀，為作品量身打造極具象徵意義的造型，Kev Yiu 透露今次並非單純為MV做服裝，而是從「重新畫圖」開始，完整思考東東走到此刻的狀態與重量，設計過程中，東東更親自翻找過往獨自創作時留下的手稿，將那些陪伴他走過不同階段的筆記、線條與想法，一張張重新整理、挑選，最終這些每一塊縫接的皮革、每一段手稿痕都被轉化為服裝元素，成為「把過往的歷練穿在身上」的故事。

