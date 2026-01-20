李璨琛教壞細路？同7歲大女公然做一事被指江湖味濃 網民：之後就教佢飲酒

現年50歲的李璨琛與老婆梁志瑩（Sophia）結婚13年，兩人育有分別7歲的大女李元元（Lucy）以及快將3歲的細女李斐斐（Sucy）。大女Lucy憑住鬼馬兼可愛的性格，深受網民及廣告商歡迎，兩姊妹的IG賬號亦有超過54萬Followers，媽咪梁志瑩亦不時分享兩姊妹的有趣生活日常。近日媽咪Sophia又更新了一條爸爸與Lucy在餐廳猜枚的影片，兩父女拳來拳往，網民直指李元元有江湖味。

李璨琛父女拳來拳往

影片中的Lucy與爸爸李璨琛一齊猜「one two」枚，更齊聲講出「one two 吱吱渣」，人仔細細的Lucy手勢相當敏捷，腦筋亦很靈活，並跟着節奏與爸爸來回猜了幾板，各不相讓。輸方要接受懲罰，當Lucy猜贏即伸手輕輕打向爸爸臉上，畫面相當搞笑。接着，輸了的Lucy就被爸爸輕搔腹部，然後Lucy就攬住身旁的妹妹Sucy，畫面有愛。在旁邊拍片的媽咪梁志瑩即說道：「晏晝猜枚，真係不得之了！」。

李璨琛父女猜枚好有型？

媽咪梁志瑩亦發文寫道：「其實李元元同學已經識猜one two， 15 20，鋤大D，大話骰同埋打麻雀 #李門特別訓練 #歡迎較勁」。不少網民都留言大讚Lucy聰明，並將是「新一代枚后」，又笑言：「Lucy 充滿江湖味」，甚至指：「兩父女猜枚成件事好有型呀」、「好好！下一步就要訓練佢酒量！」等，而蔡卓妍亦留了四個爆笑的表情符號。

