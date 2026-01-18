42歲華人之光與好姊妹開船P 「開箱」前港姐新遊艇超豪闊太生活曝光 視后老公贈興

現年42歲、有「亞洲版Beyonce」美譽的劉晨芝（Adrienne），向來人緣甚廣極佳，朋友遍及中外上流社會，跟已故賭王何鴻燊四房長女何超盈、已故大馬拿督莊寶女兒莊思敏、莊思明及妹妹莊思華等三姊妹都是其好姊妹。經常活躍於社交網的劉晨芝，日前在其IG限時晒出遊船河的照片及短片，曝光2010年落選港姐林碧珍（Janice）的超豪生活！

林碧珍新遊艇超豪華

劉晨芝日前分享照片中並寫道：「恭喜陳太換新船」，並註明林碧珍英文名。她上載一眾好友在新遊艇上開餐的相片，還有新遊艇的內部影片，新遊艇裝潢十分奢華，空間感十足。劉晨芝影片中表現興奮，一直拍片參觀遊艇各個部分，當中包括寬敞的甲板、內部的視聽娛樂室、以及特別設計的客廳。當日獲邀出席參與的有莊思華、及胡杏兒的老公李乘德等，相當熱鬧。

林碧珍升榮闊太做幸福人妻

現年38歲的林碧珍，早已結婚榮升「陳太」，當年她是以學生身份參選《2010年度香港小姐競選》，但15強止步，同屆三甲分別是冠軍陳庭欣、亞季張秀文和季軍莊思明。林碧珍當年參選時不太起眼，競選過程最大新聞亦都係其所謂「攬仔照」，但多年來仍與同屆的陳庭欣、莊思明及彭慧中等仍非常老友。從此可見陳碧珍的生活質素極之優渥，稱得上是一位幸福人妻。

劉晨芝20歲入行當歌手

美國UCLA傳理及社會學系雙學位畢業的劉晨芝，20歲簽約成為美國MIG Records旗下歌手，更在樂壇有「亞洲版Beyonce」美譽，是歷來首位打入美國Billboard流行榜頭20位的華人女歌手。近年她更進軍荷里活，曾與名導馬田史高西斯 （Martin Scorsese）擔任電影《撲克神算師》（The Card Counter）聯合執行監製，又拍攝英語真人騷《瘋狂名人社交》。

