韓韶禧首談戀柳俊烈被批第三者未感委屈 與惠利罵戰深切反省

韓劇《夫妻的世界》女星韓韶禧前年捲入第三者風波，她被拍到與柳俊烈在夏威夷約會，男方的歌手舊愛惠利發文指「真有趣」，韓韶禧即發文反擊，寫上：「我也覺得很有趣。」之後還貼出「小狗拿刀」的圖片，雙方即掀起罵戰，但韓韶禧情緒化的舉動，一度令形象破滅。

事隔2年，韓韶禧近日為了宣傳電影《Project Y》接受韓媒專訪，她坦言不感到委屈，「我認為我必須要接受，也沒甚麼委屈，那個時候我覺得那是最好的選擇了，所以才會那樣做。」韓韶禧反省說：「一年一年的過去，我認為雖然我是演戲的演員，還是備受大眾注目的人，在這點上，我必須要有責任感，所以我該接受的都必須接受。不可能所有人都一樣，不可能所有人都喜歡我，如果一直對這些事情抱着『為甚麼？』的疑問，我覺得反而不會有成長。我必須接納，並把這些視為是好的回饋。」她指未來會更審慎行事，希望大家不要討厭她，「說實話，我還是希望大家能喜歡我。」