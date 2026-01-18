《愛回家》學霸女星健康告急忽然變啞 氣弱游絲拍片：已經三日講唔到嘢

現年40歲的劉思希（Lisa），參選《2011年度香港小姐競選》入行，在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞 》中飾演「 洋洋 」一角而為人熟悉。劉思希不時更新IG分享生活。近日劉思希突然在IG上載「失聲」影片，並透露已經失聲三日，感到十分無奈！

劉思希忽然失聲

自言一直喜歡說話的劉思希，近日忽然變了「啞仔」，她發文寫道：「最近中了「啞仔株」，應該係老天爺懲罰我平時實在太多話了，已經失聲第三日了……嚴重黑眼圈，因為咳左幾晚瞓唔到。」影片中見到劉思希氣弱游絲兼聲音沙啞地說道：「而家啲病菌真係太毒啦，我已經有三日講唔到嘢喇，我會唔會就咁啞咗㗎？」 劉思希一臉無奈便閉雙眼，一秒後又再睜開眼睛續說：「講唔到嘢，最無奈係我聽唔到電話......頭先有個人打俾我，佢不停喂喂，跟住我話你講啦！跟住佢就話你講嘢啦.....有冇人呀？」不少網民都留言希望她早日康復，呂慧儀、歐瑞偉、姚子羚、楊秀惠、張美妮等圈中好友亦留言送上祝福。

劉思希碩士課程8A畢業

劉思希在2017年修讀被譽為是全球排名第一的EMBA課程，由香港科技大學和美國西北大學凱洛格商學院合辦的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程，該課程更連續3年榮登榜首。劉思希經過兩年的苦修，於2019年以8A佳績畢業。入行以來，劉思希雖然沒有突出的代表作，但於在大部份劇集中都是飾演其貌不揚的女子，因而都令觀眾留下深刻印象。一直以來，她曾受過不少冷言冷語，也經歷不少辛酸，但因熱愛演員這工作，所以選擇繼續堅持，繼續追夢。

