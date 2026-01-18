Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陸永父女檔搵銀惹爭議 11歲細女香港成長「唔識中文」 安排大量課外活動栽培卻缺基本功？

影視圈
更新時間：23:00 2026-01-18 HKT
發佈時間：23:00 2026-01-18 HKT

陸永家庭生活美滿，與太太陳莉娜育有兩位可愛的女兒。近日，他與11歲細女陸一心（Simsim）以父女檔形式接下KOL工作，分享「香港情懷」系列產品。影片中父女倆的溫馨互動備受讚賞，但網民最關注的，竟然是陸一心的中文能力。

陸永細女讀中文要提點

在宣傳影片中，陸永與陸一心一同介紹以香港地標為主題的牙刷。當選擇牙刷款式時，陸一心坦言之所以選擇「尖沙咀」款式，是因為「其他嗰啲都唔識點樣讀」，直接承認自己不認識包裝上其他的繁體中文字。其後在拆盲盒環節，她亦未能讀出「渡海小輪」等名稱，需要爸爸陸永在旁提示。

相關閱讀：墨魚遊戲2下集｜近百藝人中「TVB系」成最強綜藝精英？洪天明突爆「真話」：老婆叫我唔好亂射  陸永轉數快封金句王

陸永細女中文能力成網民焦點

影片發布後，陸一心的天真直率引來網民熱議。不少粉絲大讚父女檔「好正」、「父女同框好有火花」。然而，更多討論聚焦於陸一心不熟悉中文的情況，有網民表示驚訝：「好surprise 竟然個女唔識睇／讀繁體字嘅廣東話」、「明明香港成長但唔識中文」、「爸爸係唱廣東話Rap起家，個女唔識中文真係諷刺」，認為作為在香港成長的星二代，中文水平有待加強。不過，也有粉絲認為陸一心年紀尚輕，加上現今重視英文多於中文的教育環境，此情況可以理解，最重要是父女關係良好，互動充滿愛。

相關閱讀：陸永吸金力驚人！北上發展後越住越豪 大女英國留學返港變美少女

陸永夫婦用心栽培女兒

雖然陸一心的中文能力成為網民焦點，但其實陸永夫婦向來著重女兒的多元發展。現年11歲的陸一心留港讀書，父母也十分注重其學業成績，並為她安排了密密麻麻的課外活動，除了學跳舞之外，還有高爾夫球、網球、足球等運動，致力向多方面培養。與此同時，其姊姊陸一穎去年已遠赴英國升學，可見陸永夫婦在女兒的教育上投放了不少心思。這次父女檔接job，意外地讓陸永女兒的教育問題成為網民討論焦點，引發網民關注星二代的語言能力及教育方式。

相關閱讀：陸永嬌妻年廿八洗邋遢 曝光新界豪宅全貌 超大主人房目測400呎！

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 《陳真》、《功夫》成代表作 告別信曝光：原諒我不辭而別丨獨家
影視圈
1小時前
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
00:16
渣打馬拉松2026︱中年漢孭B跑全馬惹熱議 同場跑手：幾唔負責任先會咁做？
突發
4小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
10小時前
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
7小時前
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
長壽秘訣︱追劇到半夜日日吃零食 溫州101歲阿婆反向養生
即時中國
7小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
2026-01-17 17:47 HKT
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
定存攻略｜恒生退市可考慮高息定存 3個月最高3厘 一間逆市上調12個月期息率
投資理財
11小時前
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
深圳好去處2026｜40大深圳一日遊食買玩推介！最新商場購物/超市批發中心/飲茶+火鍋海鮮放題/打卡玩樂 福田/蓮塘/羅湖/深圳灣地鐵沿線
旅遊
7小時前
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
飲食
11小時前