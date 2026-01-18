陸永父女檔搵銀惹爭議 11歲細女香港成長「唔識中文」 安排大量課外活動栽培卻缺基本功？

陸永家庭生活美滿，與太太陳莉娜育有兩位可愛的女兒。近日，他與11歲細女陸一心（Simsim）以父女檔形式接下KOL工作，分享「香港情懷」系列產品。影片中父女倆的溫馨互動備受讚賞，但網民最關注的，竟然是陸一心的中文能力。

陸永細女讀中文要提點

在宣傳影片中，陸永與陸一心一同介紹以香港地標為主題的牙刷。當選擇牙刷款式時，陸一心坦言之所以選擇「尖沙咀」款式，是因為「其他嗰啲都唔識點樣讀」，直接承認自己不認識包裝上其他的繁體中文字。其後在拆盲盒環節，她亦未能讀出「渡海小輪」等名稱，需要爸爸陸永在旁提示。

陸永細女中文能力成網民焦點

影片發布後，陸一心的天真直率引來網民熱議。不少粉絲大讚父女檔「好正」、「父女同框好有火花」。然而，更多討論聚焦於陸一心不熟悉中文的情況，有網民表示驚訝：「好surprise 竟然個女唔識睇／讀繁體字嘅廣東話」、「明明香港成長但唔識中文」、「爸爸係唱廣東話Rap起家，個女唔識中文真係諷刺」，認為作為在香港成長的星二代，中文水平有待加強。不過，也有粉絲認為陸一心年紀尚輕，加上現今重視英文多於中文的教育環境，此情況可以理解，最重要是父女關係良好，互動充滿愛。

陸永夫婦用心栽培女兒

雖然陸一心的中文能力成為網民焦點，但其實陸永夫婦向來著重女兒的多元發展。現年11歲的陸一心留港讀書，父母也十分注重其學業成績，並為她安排了密密麻麻的課外活動，除了學跳舞之外，還有高爾夫球、網球、足球等運動，致力向多方面培養。與此同時，其姊姊陸一穎去年已遠赴英國升學，可見陸永夫婦在女兒的教育上投放了不少心思。這次父女檔接job，意外地讓陸永女兒的教育問題成為網民討論焦點，引發網民關注星二代的語言能力及教育方式。

