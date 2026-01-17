Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

崔碧珈重申僅見過Rocky兩次否認SP 開口借錢有得傾

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-17 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-17 HKT

早陣子，前香港先生鄭健樂「大隻Rocky」單方面在社交網狀態為「與Anita Chui交往中」，不過當事人崔碧珈即否認戀情，引發風波。最近《東周刊》爆料指，知情人士透露鄭健樂外表似「單純男」，其實是「機心男」，他主動結識崔碧珈，在健身後以經濟拮据為由要她請食飯，甚至有人死纏以私訊騷擾她朋友，崔碧珈遂公開在網上發文炮轟。

唔會再上健身班

崔碧珈（Anita）今天（17日）出席女企業家分享會，明言傳緋聞後影響工作，「原本有幾單工作，最後都係唔可以同主辨方合作。」提到網民揣測，她跟鄭健樂是SP（性伴侶）關係，問到可有感到不開心？崔碧珈強調跟對方沒有身體接觸，「係因冇咗幾單工作而唔開心。」提到有指鄭健樂在健身後，以經濟拮据為由要求她請食飯，崔碧珈表示只向鄭健樂預繳三堂健身課程，「我只係上咗兩堂。」她見過對方兩次，承認有食過飯，由她埋單亦覺正常；並補充已付款的最後一堂不會上堂，「唔使退款！」問到可有跟鄭健樂聯絡？她表示沒有，解釋不上堂非感到尷尬，而是來自壓力，「事情嚟得太快。」

提到她在IG出po表示不想朋友金錢受騙，網民對號入座指鄭健樂。崔碧珈表示另有其人，稱：「有個中學同學係咁Add人，我嗰段IG講嘅嘢，喺聖誕節發生，佢周圍同人講，同我好熟就問人借錢。」對於日前在旺角街頭驚見鄭健樂街招，指他欠債、破產，又求包養，仲寫埋與前妻離婚之原因；崔碧珈表示沒有細閱報道內文，稱對方比她入行早，會懂得處理。問到若然鄭健樂問她借錢會否幫忙？她表示未知報道真假，指對方好多渠道賺錢，「佢真係開口借錢，我要睇銀碼，睇自己能力。」

單身六年的崔碧珈，問到緋聞可有嚇怕追求者？她笑稱沒有追求者，又自認「宅女」，專心工作。問到她擇偶條件？她笑言首要單身，要有幽默感、思想成熟，「最好有共同嗜好啦，要照顧到我。」

鄭健樂發炮

另外，鄭健樂今日（17日）於IG限時動態上載黑底白字圖片，表示︰「傷害過你的人，在傷害你的那一刻，他的果報就已經開始了，任何事情都有因果，該有的一定不會少。果報也許會遲到，但永遠不會缺席，凡事都有輪迴，你看蒼天饒過誰！」 

