AK自揭有初步傾續約 拍拖公開與否睇心情 聞姜濤「轉會」︰出面亂講

Anson Kong（江𤒹生）今日（17日）舉辦首張個人專輯《The Trip》簽唱會，活動上AK唱了兩首歌，又與粉絲玩遊戲，完成訪問後AK即為4百位粉絲簽名。

遇兒時偶像余文樂吹車經

AK早前飛澳洲逗留4天，出席好友兼監製陳考威（Gareth）與陳穎欣（Yanny）的婚禮，AK在婚禮上唱了一首歌，那刻有自己歌單沒有甜蜜歌曲，「我想今年製作一些甜蜜歌曲，為日後朋友婚禮，或粉絲結婚也能用上。」他原本17日才返港，後改機票提前見粉絲。

在婚禮浪漫的氛圍感染下，AK明言：「日後自己的婚禮也要有First Dance這環節，（想快點結婚？）我是理性的人，婚禮上受感染啫，返到香港即回歸正常。先照顧好家人和自己事業再去想其他的事，事業仍有好大空間發展，而且男生不需要這麼快結婚，讓我多做一陣子浪子吧！」去年傳出AK與女網紅「Sugar Kan」秘戀逾一年，問到拍拖也不會公開？他說：「如果真的有（拍拖）便公開，想不公開便不公開，沒有指標，這是個人事，這件事不需要與人交代，我想交代便交代，沒有人逼到我。」

昨晚（16日）Ian透露，經過Gareth、Yanny的婚禮，他「靈感到」在飛機上創作了半首適合婚禮播放的歌曲，AK︰「Ian置身到那美妙時刻，雙方作出承諾，他的創作能力那麼強，可能班機有點震才寫出半首歌，飛機震少啲，他可以完成整首歌！」婚禮上，遇到兒時偶像余文樂，AK開心之餘也想跟對方合作，「但我們沒有談及工作，反而有傾電單車話題。」而遇上Wyman（黃偉文），「是我倆第一次談天！」

「公司有提過合約事」

對於傳出姜濤「轉會」到另一間國際性唱片公司，開拓海外市場，AK聞言即表示：「外界經常找個『榜首』來『 開刀』，亂講一通！我準備轉會去曼城啦！去睇波啫，（你有聽過這傳聞？）有也傳不到我耳邊，我這麼低級。（公司有找你談續約一事？）有輕輕問過一下，（有無其他公司拉攏你轉會？）看到這訪問後，可以拉攏一下。當然，沒有人拉攏我，入行以來首次遇這問題，新舊合約交替，我靜觀其變，看看有甚麼事發生，先專心工作。」

近日ViuTV重組部門，問到可有影響其工作？，AK表示影響不大，「變化都是上層的事，我是低級職員，與上層隔幾層。」並稱今年上半年忙到爆，上半年主力影視工作，明天入劇組開工，而音樂方面在創作方面會參與更多。