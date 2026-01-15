Yanny感激陳考威辦童話婚禮︰好有幸福感 黃偉文Ian AK親赴澳洲酒莊送祝賀

現年36歲的前Super Girls成員陳穎欣（Yanny）昨日（14日）與拍拖9年的著名音樂監製陳考威（Gareth）在澳洲拉埋天窗，兩人在位於墨爾本郊區的Stones of the Yarra Valley酒莊舉行童話式婚禮，獲多位圈中好友出席送上祝福，場面相當浪漫。

古天樂留言祝福

一對新人在澳洲的酒莊舉行婚禮，不少圈中好友都遠赴見證，當中見有MIRROR成員AK（江𤒹生）和Ian（陳卓賢）、余文樂、游學修和女友陳苡臻、蘇致豪、黃偉文（Wyman）、Dear Jane的Jackal、梁釗鋒、吳肇軒等，星光熠熠，而最驚喜莫過於前Super Girls隊友蔡明思（Jessica）、吳嘉禧（Cheronna）為新娘擔任姊妹，更親手為陳穎欣穿上中式裙褂，畫面有愛，三女再次合體更掀起回憶殺；另外，剛進駐threads的古天樂亦有在吳肇軒的留言區送祝福：「麻煩管理員幫我恭喜一對新人！」

Yanny在社交網分享了行禮最美麗的時刻，並寫下：「We are married!」相中見她穿上白色婚紗，仙氣十足，而新郎Gareth則以一身白色西裝上陣，猶如白馬王子，二人牽手進場，開心得笑到見牙唔見眼，而在宣讀誓詞時，一直手拖手深情對望，更肉緊嘴咀，甜蜜程度爆燈。

Yanny老公變喊包

新娘子Yanny欣回覆《星島頭條》表示︰「好開心到外地舉行婚禮，見到好多朋友，大家都玩得好開心！最難得就算唔喺香港，仍然見到一班熟悉嘅面孔，有一種好特別感覺，最特別係一啲移居外地嘅朋友，例如Wyman，甚至乎一啲移居加拿大嘅朋友，佢哋坐好耐飛機嚟參加我哋嘅婚禮，所以好開心，好感動同好感恩。」她補充︰「其實Gareth同Wyman雖然有合作，但係都係透過電話同網絡，從來都未見過真人！第一次見面就係嚟參加我哋婚禮。在場有好多賓客，大家都一齊唱歌、表演，令全場氣氛都好高漲，特別在場嘅每位歌手，都送上佢哋特別嘅歌聲作祝福。」

Yanny續稱︰「雖然我同Gareth都好攰，唔係好夠休息，好多事要去籌備，好彩有個好朋友幫手搞呢個婚禮，令我哋輕鬆好多，可以盡量享受其中。我覺得最驚喜，係Gareth不停喊，因為佢平時係一個好少喊嘅人，但現場無論進場、同父母說話、影相，佢都好感觸咁喊，令到我都覺得好感動。我本來認為結婚可以簡簡單單就好了，好多謝Gareth提出一定要搞呢個婚禮，畀我嘅體驗原來係咁開心，咁有幸福感，令到大家都覺得好難忘。」