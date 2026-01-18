Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王｜趙君瑜擁41吋發光美腿首拍電影 臨時演員片場眼甘甘𥄫胸

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-18 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-18 HKT

25歲的趙君瑜（Angelina）是新演員，拍賀歲電影《夜王》初體驗，扮演舞小姐「EJ Girls」Tina，她形容︰「入到片場嗰刻，我真係覺得自己變咗Tina！」第一次拍戲就跟黃子華、鄭秀文（Sammi）合作，對Angelina來說既夢幻又刺激。

着五吋高踭鞋用踎廁

Angelina曾參選「試當真」主辦的《校花校草2022》，拍過ViuTV劇《社畜再培訓先導計劃》演「珠珠」，形象文靜、斯文，拍《夜王》是突破，「我收到casting通知嗰一下，真係嚇一嚇！成個衣櫃都冇一件衫啱去試鏡。」她為了入戲，專登去旺角搵夜總會小姐裙，「仲破天荒第一次染咁MK嘅髮色！」

為了解角色世界，Angelina特登睇咗《喜愛夜蒲》、《金雞》系列。「原來夜場小姐唔只係『性感』咁簡單，佢哋都有自己嘅故事同堅強一面。」《夜王》故事設定在2005年，「嗰陣我仲未入小學，完全唔了解嗰個年代，但試衫嗰刻望住鏡入面嗰個人，我就知道——我變咗Tina嘞！」談到拍攝現場，Angelina同黃子華有不少對手戲，「佢冇架子，休息時仲會同我哋玩One Two『吱吱渣』、猜枚，好似朋友咁！嗰一刻真係覺得自己發緊夢。」Angelina身高173cm，拍《夜王》時要因應攝影機鏡頭而調整姿勢，「有時坐低啲，有時露腿，喺鏡頭前show我嘅長處出嚟。」拍攝地點是搭建場景（夜總會），「嗰度得公共踎廁呀！」笑稱︰「我學識咗點樣着五吋高踭鞋都可以踎得穩，穩陣過平日著波鞋添！」

Angelina指工作人員十分照顧她們，會事先和臨時演員溝通，不能做越界事情，「但有一次，當時冇收音嘅，有個臨時演員望住我個胸，佢同我講︰『你條頸鍊好靚呀！可唔可以畀我摸吓呀？』嗰刻我有畀人冒犯嘅感感，拍完嗰一take之後，我即刻同副導演講我唔舒服，佢哋即刻叫嗰個臨時演員走！」

玩他媽哥池解悶

《夜王》整個月拍攝期，日夜顛倒，Angelina︰「好多時凌晨先開機，有時天光收工。每次一放飯，真係好似夜總會小姐放工咁，即刻著番外套、拖鞋去食飯。」她的開工「三寶」是外套、拖鞋同「電子雞」他媽哥池，「現場冇網絡，我就玩住解悶，之後其他『小姐』都買機一齊養！」提到最深刻的一幕，「就係我哋喺舞池一齊跳舞嗰場戲，好似一家人咁歡樂，又有啲唔捨得，因為呢場戲代表夜總會時代要結束嘞！」Angelina補充︰「Sammi、子華真係超Nice，慶功飯嗰晚佢哋唱歌，我都係第一次聽子華唱《藍天》，真係好開心！」 

