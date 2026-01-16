陳奕迅女兒陳康堤遇「狂迷驚魂」 被步步進擊迫埋牆雙方對峙 狂迷曾發難阻MC上車

樂壇天王陳奕迅的女兒陳康堤（Constance），自出道以來人氣高企，不僅勇奪「叱咤」生力軍女歌手金獎，近期更接力父親為快餐店代言，星途備受矚目。但人氣急升的她日前就遇上「狂迷驚魂」，被女狂迷迫埋牆要求合照！

陳康堤被女狂迷迫埋牆

近日，網上流傳一段影片，顯示康堤在活動後被一位女狂迷近距離「進擊」。從畫面及圖片可見，該名女子為了與康堤自拍合照，表現得極為進取，無視工作人員在旁阻擋，仍步步進逼，一度將手機貼近康堤面前，令情況十分尷尬。面對突如其來的壓迫感，康堤雖然後退了幾步以保持距離，但全程未有絲毫驚慌或黑面，反而始終保持著禮貌的微笑，從容應對，盡顯大將之風。

陳康堤應對得體

事件引發網民熱議，不少人稱讚康堤的應對得體，但更多人指責該名狂迷的行為過火。眼利的網民迅速認出，這位女狂迷其實是網絡紅人，以其「進取式追星」聞名，過往已多次用類似手法成功「集郵」多位名人。

女狂迷曾阻MC張天賦上車

翻查其「戰績」，可謂相當輝煌，名單包括奧運金牌得主張家朗、劍擊天后江旻憓、人氣歌手MC張天賦、Tyson Yoshi、陳蕾，以及型男演員劉俊謙等。她往往能突破保安防線，強行與明星合照，其中最為人詬病的一次，是為了與MC張天賦合影，竟阻擋其上車離開。

女狂迷：我唔覺有問題

對於今次「康堤事件」及網民的批評，該名女子毫無悔意，更在社交媒體上與網民對罵，理直氣壯地反擊：「我真係唔覺得自己有問題」、「我想影張相有咩問題？你咪慢慢post囉！」，其態度再次引發公眾嘩然。

