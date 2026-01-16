鍾鎮濤拒談前妻章小蕙指控 暗嘲離婚近30年：為何要現在講？ 自爆太太范姜批准「玩女」

鍾鎮濤前妻章小蕙（Teresa）近日接受內地金牌主持魯豫的節目訪問，激罕地談及與前夫鍾鎮濤的一段婚姻，章小蕙坦言後悔當年與鍾鎮濤結婚，離婚後最心疼的是讓一對子女鍾嘉浚和鍾嘉晴未能在完整的家庭中成長，言談間更透露曾被前夫剝奪探望子女的權利：「想見孩子都見不著，跟被藏起來了一樣。」

鍾鎮濤拒談前妻章小蕙的指控

鍾鎮濤今日（16日）到將軍澳電視城為《慈善星輝仁濟夜》綵排，鍾鎮濤受訪時表明不想多談：「不講喇，都已經30年前的事，這麼多年都沒有講，為何要現在講呢？有機會才講啦！」

相關閱讀：章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光

鍾鎮濤受訪時表明不想多談

對於前妻章小蕙坦言後悔當年不顧父母反對而結婚，離婚後又被剝奪了探望子女權利，鍾鎮濤受訪時表明不想多談，問他是否打算在內地綜藝節目中才講？鍾鎮濤笑言：「可能3分鐘後，哈哈！先讓我想一想吧！」再問為何不交代一次了結事件？他笑指，那有得講完一次不再提，自己不提也不代表另一些人不提。問到子女看到報道可有問起？他表示，他們沒有看，自己也不想看，因為當按下去看後，有關報道就會不停彈出來。

鍾鎮濤新加坡巡迴與兩女夾Band

早前鍾鎮濤在新加坡舉行《及時行樂》巡迴演唱會，今次與兩名女兒鍾懿（Blythe）及鍾幗夾Band演出，而鍾懿不單擔任做表演嘉賓，還臨時充當演唱會和音，頂替一位身體不適的和音，救了他的演出。鍾鎮濤表示當時一位女和音因肺積水不能唱，女兒頂上連他也不知道，還以為是事前預錄，及後看到女兒當和音才知道，鍾懿雖然仍是學生，但已入行作個人演出，又透露不少唱片公司向女兒招手，鍾鎮濤也想將來有人幫她「湊女」，但當下也不急於簽約，可以慢慢考慮。

相關閱讀：「香港第一拜金女」直播豪送LV、Prada 預告百份厚禮震驚網民 曾陷破產邊緣失婚人生逆轉

鍾鎮濤抗衰老最緊要是心情好

此外，老婆范姜素貞在內地投資抗衰老中心，問到是否會當生招牌做代言人？鍾鎮濤表示沒有做代言人，老婆也只是投資者之一，他感到抗衰老最緊要是心情好，不要被不開心的事影響到自己，兵來將擋。問到老友曾志偉是否客戶之一？鍾鎮濤透露曾志偉也想投資在其他地方開設分店。至於志偉宣佈卸任無綫總經理後，早前隨明星足球隊到雲南吃喝玩樂，更被美女包圍玩得非常開心。鍾鎮濤笑言：「那便好，最緊要朋友開心，我都啱玩女，不過是我自己的女兒，（太太可批准跟志偉去玩？）沒所謂呢，見識下吧！」