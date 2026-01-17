63歲前TVB小生4位數花膠當早餐 北上發展生活超富貴 吸金力強住歐式宮廷豪宅

現年63歲的前「亞視一哥」林韋辰，2021年約滿TVB離巢北上發展，近年主要活躍於內地社交平台，亦加入直播帶貨行列賺人仔。在娛樂圈打滾多年的他，一直被指保養得宜，近日小紅書就流出一條林韋辰食花膠做早餐的影片，網民讚滋補，不愧為「不老男神」！

林韋辰千五蚊一個早餐

影片中的林韋辰穿上睡袍，在廚房準備早餐，桌上滿了一碟已發好的花膠、鮮鮑魚、及鮮冬菇，以及幾個乾身的麵餅，他表示趁朋友未來到之前要先吃早餐，並介紹早餐的食材：「用咗$1500買回來的花膠，來整個澳門買來回的蝦子麵，好好食㗎，再加個鮮飽魚同埋冬菇，咁就得㗎喇！」之後開始把食材逐一放落鑊煮熟，並加入調味醬汁，完成後上碟。鏡頭一轉，就見林韋辰坐在餐桌前獨自開餐，一邊吃一邊說：「早餐要整個營養夠豐富先得嘅，呢個蝦子都一絕呀！花膠就係要咁樣食喇，朝頭早係咪要膠質滿滿呀，一口一啖花膠，正到冇朋友呀！」林韋辰在影片中發文寫道：「等人嘅時候，食個早餐，飲杯咖啡，講啲無關痛痒嘅八卦，原來都好幸福。有啲朋友，就算好耐冇見，一坐低，感覺仲係一樣。呢個老友，早就應該嚟啦。」

林韋辰感情生活多姿多采

感情方面，林韋辰於1989年與圈外台灣女友Ivy Lin結婚，育有一女林詩茵，惜二人於2006年離婚。直到2008年，他與2004年亞姐呂晶晶拍拖，相戀四年後分手，2011年再被揭暗撻2005年港姐五強李思雅，雖然這段「父女戀」相差23載，但仍無阻兩人感情發展，經常於網上大晒放閃照，後來一度傳女方逼婚不遂導致分手，未幾又復合，直至2017年終告六年情逝，當時林韋辰坦言雙方性格不合，且去不到結婚一步就不要浪費時間。直至2024年初，林韋辰突然於抖音拍片官宣新戀情，雖然女方全程沒有露面，但字幕就寫有「東北小媳婦上線啦」。

