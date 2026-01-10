61歲雷宇揚激罕露面 懶理婚變傳聞與吳啟華鬥晒名錶顯富貴 曾因內地嫩妻一句話惹離婚揣測

現年61歲的雷宇揚，2012年與細21年的內地女主播馬荔結婚超過10年，兼育有一子，一家三口定居廣州。馬荔一直以來都頻頻在抖音直播、拍片，而「一代鬼王」雷宇揚就顯得相當低調，亦甚少返香港工作。近日網上流傳了一條雷宇揚與吳啟華及林韋辰的晒勞力士名錶的影片，並以「翻炒」電影《賭俠》中的橋段，十分搞笑。

雷宇揚晒手上名錶

影片中的雷宇揚、吳啟華及林韋辰平排站在一起，各自晒手上的名錶，吳啟華指住雷宇揚說：「這個是勞力士（Rolex）！」此時林韋辰亦伸出手上名錶，吳啟華看到亦驚訝地表示：「傳說中的綠迪（綠面地通拿）！」當三人看得興起之際，在電影《賭俠》中飾演獨眼「大軍」的程東突然推門進來，並說：「你們三個在搞甚麼？」他們即時用手掩着手上的名錶，此時程東再扮作電影橋段中，掩着一隻眼睛用特異功能「看穿」了吳啟華手上藏着一隻炒價約50萬的地通拿，並指向他說：「你！拿出來！」三人的反應亦即變得面青青。

雷宇揚被傳婚變

早年雷宇揚拍很多靈異題材的節目、電影及劇集，後來曾轉戰幕後發展做導演及監製。婚後定居廣州，轉行開餐館做老闆，而雷宇揚的內地女主播馬荔婚後亦已淡出主播界，近年不時在網上開直播分享生活，不過未見老公和兒子入鏡，其後見馬荔與弟弟拍抖音片互動，當時馬荔的弟弟表示：「我姊夫被人打了。」馬荔竟回答：「你哪來的姊夫？」令網民關心雷宇揚是否已跟馬荔離婚？

