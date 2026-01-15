Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「東張女神」何沛珈超圓潤童年照曝光 70公斤肥妹仔甩肉進化史：我肥但我自豪

影視圈
更新時間：16:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:00 2026-01-15 HKT

29歲「東張女神」何沛珈近年獲不少演出機會，近日有綜藝節目《尋歡作樂的姐姐》推出，嘗試不同活動體驗，當中穿上美人魚裝，大晒弗到漏身材。何沛珈日前在社交平台分享舊照，曝光童年時肥妹仔一面，圓潤的包包臉與現時的模樣，可謂有強烈的反差。

何沛珈中學相證純天然

何沛珈日前在IG分享一條影片，當中有現今的近照，不過多過的童年舊相，卻見到她從小就是肥妹仔一名。影片中的何沛珈公開童年及求學時期的照片，見到圓潤臉蛋，以及肉感身形，對鏡頭展燦爛笑容，一臉自信。何沛珈在IG限時動態寫道：「我細個真係好驕傲，我肥但我自豪！」

相關閱讀：尋歡作樂的姐姐丨何沛珈同林凱恩化身「孖妹美人魚」 跳國標舞晒一字馬顯功架

不少網民見到何沛珈甩肉成功，表現羨慕外，又讚她童年長得可愛：「細細個都好得意好Cute~~中學都已經係靚女同學」、「嘩，細個好得意呀」，何沛珈搞笑問：「有冇想搣我面珠墩？」另有網民讚女大十八變：「好喜歡看這些『轉變』」、「相比以前而家靚咗好多」、「學生妹個樣一模一樣，證明係天然嘅」等。

何沛珈腰圍曾達30吋

何沛珈曾自揭黑歷史，在中四時體重高達70公斤，腰圍達30吋，何沛珈未有打擊自信。不過為求減肥，何沛珈曾用極端方式節食，每日只食豆腐又瘋狂做運動，最誇張試過穿厚衫跑步，透過大量出汗減磅，最終導致月經失調，可見為甩贅肉曾下苦功。

相關閱讀：何沛珈開心節目被網民留言大讚 何依婷指老公嫌參與男生不夠靚仔 提議下次找公司男藝人代替

