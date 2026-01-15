里安納度「報仇」成功奪NBR影帝 頒獎台上感謝媽媽 Rose Bryne繼金球獎後再下一城捧走影后

美國「全國電影評論學會」（NBR）上月已公布賽果，前日在紐約舉行頒獎禮，金像影帝里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）「報仇」成功，憑《一戰再戰》擊敗出爐金球影帝添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）奪走影帝寶座。據指原本由梅麗史翠普（Meryl Streep）頒獎給他，但梅姨最終因檔期問題，由其影星女兒Louisa Jacobson代她上台，並讀出母親的信件。

里安納度多謝媽媽助他追夢

里安納度於台上坦言等了25年才等到《一戰再戰》那樣的好電影，「我等了25年，才拍出這樣一部電影。在這個時候拍一部如此熱門和相關的電影——關於極端主義，關於分裂，說明我們生活的世界，絕對是一種榮譽和快樂的經歷。」里安納度特別多謝82歲的母親Irmelin Indenbirkin，「早在沒有任何理由之前，她就相信我了。每日放學後開車送我去試鏡，支持我在戲院開始的夢想。對於我來自的地方，這一刻只屬於你。」

保羅膺最佳導演

影后由柏林影后及出爐金球影后露絲拜恩（Rose Bryne）憑《If I Had Legs, I’d Kill You》捧走，由好友「蟻俠」保羅活特（Paul Rudd）頒獎給她。名導馬田史高西斯（Martin Scorsese）頒發最佳電影給《一戰再戰》，此片的保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Andserson）膺最佳導演，同片的班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）摘下最佳男配角，Chase Infiniti則摘下最佳突破演員。贏得最佳原創劇本的《罪人們》導演Ryan Coogler，在台上向於明尼波利斯被美國移民及海關執法局（ICE）特務槍殺的美國公民Renee Nicole Good致敬，提到他於2013年首度執導的電影《公義終站》，表示：「我當時很年輕、很天真，認為這部電影會改變世界，讓我們不再看到有人被公務員處決。在這裏我不能不想到明尼蘇達，我的心碎了。」法國片《純屬伊朗意外》勇奪最佳國際影片，伊朗導演約化巴納希（Jafar Panahi）十分關心在伊朗發生的反政府示威。