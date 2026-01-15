麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 社交平台洩蛛絲馬跡

「十優港姐」麥明詩（Louisa）畢業於英國劍橋大學法律系，而其哥哥麥明山（Vincent） 也是超級學霸，現時是一位整形外科專科醫生，近日更上一層樓，正式加盟養和醫院整形外科中心，開業當日，麥家總動員現身支持，但有眼利網民發現，2019年落選港姐陳熙蕊（Blossom）驚喜現身兼站C位，兩人關係瞬間成為焦點。

陳熙蕊成為麥明詩「準阿嫂」？

麥明詩日前在IG貼上哥哥麥明山在養和醫院掛牌執業的相片，當日除了朱千雪夫婦現身外，陳熙蕊在大合照時緊貼麥明山身邊，連妹妹麥明詩都要靠邊站，引起網民猜測陳熙蕊是否早已融入麥家，成為麥明詩的「準阿嫂」？不過最令網民奇怪的是二人的社交平台卻沒有互相關注，似是刻意保持距離，並猜二人私下可能是情侶關係，為避嫌而未有「追蹤」對方！

相關閱讀：麥明詩哥哥加盟頂級私家醫院 超強履歷大公開 坐維港海景Office身價急升

陳熙蕊兼職做補習老師維持生計

現年32歲的陳熙蕊曾參選2019年的香港小姐，並獲得「友誼小姐」，落選後加入TVB，曾參演多部劇集，其中在《法證先鋒6倖存者的救贖》中飾演精神分裂症患者，演技備受肯定。由於家人移居美國，她隻身留港發展，曾坦言「思鄉病」是最大難關。在娛樂圈發展平平的陳熙蕊，曾表示在香港生活開支大，收入不穩定，操得一口流利英語的她，兼職為小朋友補習英文來以維持生計。

相關閱讀：TVB長腿小花曝光被「性侵」後傷痕！索腿多處瘀青惹人心疼 舉牌站街頭：不再啞忍