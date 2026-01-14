Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

C君戥阿Sa認愛開心 : 不是秘密 農夫稱曾志偉離任對自己無影響 做棟篤笑比賽主持「露兩手」要睇情況

影視圈
更新時間：20:45 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:45 2026-01-14 HKT

組合農夫到旺角麥花臣場館出席「麥花臣節2026」，農夫將主辦兩場「港笑」棟篤笑比賽，他們指兩場比賽門票已率先售罄，但仍留下480元「回水」，2人指是黃子華創下的棟篤笑傳統，象徵演出好睇，怕當晚沒人嗌回水。

沒本事簽新人

談到今次比賽，2人透露將有12個單位參與比賽，而農夫不是評判和導師，只是比賽的主持，比較擔心比賽流程和運作，賽果由現場觀眾選出。問到當晚會「露兩手」？他們表示要看情況出手，又預告將於5月在紅館開騷，雖然是演唱會，但大家都知道他們會有其他表演。他們指這次比賽的單位，希望之後會有其他合作，問會否簽人？他們笑言沒本事，但反應好會想有第二屆。

陸永、C君想搵健身教練健身

而C君每年都與同日生日的蔡卓妍一起舉行生日會，大合照見健身教練男友林俊賢（Elvis）在身邊，證對方地位。談到昨日蔡卓妍認愛男友，問C君戥她開心？他笑言：「當然戥她開心，又不是我想追她，哈哈！」陸永則笑問是否真，又與C君表示想找健身教練健身，又指2人感情不算秘密。至於曾志偉離任TVB總經理，曾任J2台節目創意總監的C君笑言：「這個Party我就無參加啦！」問曾志偉可有通知他，他笑言不用，曾志偉已一次過和大家講，陸永則表示：「都無影響，你看我們在TVB都無工作！」問是否不想再做行政工作？C君笑言：「依家搞農作天下，陸永一個人的行政工作，我都不想做啦！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
49歲女星嫁細15年嫩夫婚姻現況曝光 自爆已無性生活 不介意老公畀錢解決生理需求
影視圈
4小時前
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
00:39
荃灣地盤風煤樽墮地1死2傷 29歲紥鐵男工重創亡 三日兩宗奪命吊運事故
突發
4小時前
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
01:23
泰國在建高鐵︱起重機墮下擊中火車 逃鬼門關乘客憶恐怖經歷 至少釀28死64傷︱多圖
即時國際
6小時前
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
酒樓點心放題$88/位！任食片皮鴨/蝦餃/燒賣 入座送瑤柱灌湯餃 情人節/新年均適用
飲食
9小時前
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
「港式世紀發明」被封最垃圾傢俬？港女「閃腰」含淚警世爆共鳴：睇落好用，用過想喊｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
5小時前
星島申訴王｜食店慳人手引入AI炒菜機 1小時出200道餸 中廚實試炒牛河：味道合格但冇咗靈魂
04:42
星島申訴王｜AI炒菜神器取代大廚 觀塘食店慳人手引入AI炒菜機 1小時炒出200道餸
申訴熱話
14小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
陳志雲返TVB門外遭千夫所指？撰長文親解打卡原因 爆曾欲離開商台：遞過辭職信
影視圈
5小時前