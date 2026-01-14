C君戥阿Sa認愛開心 : 不是秘密 農夫稱曾志偉離任對自己無影響 做棟篤笑比賽主持「露兩手」要睇情況

組合農夫到旺角麥花臣場館出席「麥花臣節2026」，農夫將主辦兩場「港笑」棟篤笑比賽，他們指兩場比賽門票已率先售罄，但仍留下480元「回水」，2人指是黃子華創下的棟篤笑傳統，象徵演出好睇，怕當晚沒人嗌回水。

沒本事簽新人

談到今次比賽，2人透露將有12個單位參與比賽，而農夫不是評判和導師，只是比賽的主持，比較擔心比賽流程和運作，賽果由現場觀眾選出。問到當晚會「露兩手」？他們表示要看情況出手，又預告將於5月在紅館開騷，雖然是演唱會，但大家都知道他們會有其他表演。他們指這次比賽的單位，希望之後會有其他合作，問會否簽人？他們笑言沒本事，但反應好會想有第二屆。

陸永、C君想搵健身教練健身

而C君每年都與同日生日的蔡卓妍一起舉行生日會，大合照見健身教練男友林俊賢（Elvis）在身邊，證對方地位。談到昨日蔡卓妍認愛男友，問C君戥她開心？他笑言：「當然戥她開心，又不是我想追她，哈哈！」陸永則笑問是否真，又與C君表示想找健身教練健身，又指2人感情不算秘密。至於曾志偉離任TVB總經理，曾任J2台節目創意總監的C君笑言：「這個Party我就無參加啦！」問曾志偉可有通知他，他笑言不用，曾志偉已一次過和大家講，陸永則表示：「都無影響，你看我們在TVB都無工作！」問是否不想再做行政工作？C君笑言：「依家搞農作天下，陸永一個人的行政工作，我都不想做啦！」