古天樂《尋秦記》港澳票房衝破6600萬 達1億會推出加長版 零片酬參演：商業秘密

古天樂（古仔）、林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名、朱鑑然、洪天明、徐偉棟與媽媽雪梨等昨晚（13日）出席電影《尋秦記》台前幕後慰勞宴，一眾演員影大合照時，古天樂壓軸到場，大家為他歡呼。輪到戲中一家四口合照，三母子宣萱、郭羨妮和朱鑑然擺出飛吻手勢，但古仔就眼望望一輪，最後應大家要求一齊做出飛吻手勢。

古仔沒有保存寫真相

對於該片港澳票房衝破6600萬，古天樂表示開心有好成績。談到下個目標，他笑言會向高處看。提到網民許願若然票房過一億，想睇古仔跳當年的開心舞，他說：「好呀！如果香港票房收過2億，就大家開心下，我之前只是話過唱歌，如果收一億就唱《天命最高》，依家講到好似籌款咁。」對於近日在Threads開戶一日之內已吸納超過20萬粉絲關注，古仔表示本身有網站在大時大節跟網民互動，現在參與Threads不是用太多時間，只會挑選網民有趣的問題先會回覆，正如網上片段有位小妹妹要嫁他，亦回答：「等你！」問到是否受宣萱影響而玩Threads，宣萱指古仔不想做的事情，沒有人迫到他。提到有網民分享他當年的寫真集，古仔表示自己沒有保存寫真相，就連去旅行風景相也沒有影，只是將回憶放在腦海中。宣萱則謂自己也沒有保存相片，全靠網民提供。

宣萱想演龍捲風妹妹龍鬚糖

提到電影《尋秦記》將會推出加長版，古仔表示製作需要三個星期，亦要睇票房數字，到達一億就會推出。對於網上近日流傳疑似該片演員片酬表，其中宣萱150萬、白百何1500萬，古仔則零片酬。古仔說：「公司商業上的利益是不可透露。」問到他是否零片酬，古仔繼續表示商業秘密。談到網上流傳有人在戲院偷拍電影片段放在網上，古仔指收到朋友及粉絲舉報，希望大家專重知識產權，拍一部電影已經很艱難，大家要幫下忙，而且放上網的人亦沒有得益，只會對電影損害好大。他拍攝《尋秦記》好艱辛，古仔說：「拍邊部戲都艱辛，每個演員都有付出，我就做我應做的事，辛苦不緊要，最好的回答是票房好，還有觀眾鍾意。問到宣萱想加長版有她什麼戲份，她表示拍攝屋企戲，帶多一些家人相處的回憶給大家看。古仔表示家庭篇在加長版，有一定性的比重，另外陶總管（歐瑞偉）的戲份也會考慮加入當中。提到雪梨有意參演《尋秦記》及《九龍城寨》續集，特別想演打戲。宣萱即自薦想演龍捲風的妹妹龍鬚糖，古仔考慮一會才說：「這不是我話事，也要跟導演傾，而且拍打戲的確幾難又辛苦。」宣萱笑言自己開玩笑，但真的找她演出，當然會好開心。