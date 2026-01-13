炎明熹被「吊」險抽筋 首作《風旅》夥日本音樂猛人 鄭秀文都要翻唱

炎明熹（Gigi）早前加盟Sony Music大中華區，並舉行《THE VOYAGE TO…》新歌發布暨加盟記者會，現場率先演繹加盟後首作《風旅》，由日本著名音樂人KOKIA為她度身作曲及編曲，並邀來Oscar（李文曦）替Gigi寫出內心心聲，作為她音樂事業新章的開始。

自曝缺點

為表達《風旅》歌詞意思，拍攝MV過程中Gigi「搏盡」飛天落水，先要全身浸於水中，又要「吊威也」飛天，Gigi形容在「吊威也」期間險些抽筋，「為求達到最佳效果，事前經已進行特技訓練！希望樂迷聽新歌之餘，都要細味MV的心思。」

提到新歌旋律，Gigi十分興奮：「作曲家KOKIA小姐係我非常之欣賞的作曲家，能夠邀請她作曲，我好開心！」原來鄭秀文的著名作品《Arigatou》的日本原曲主唱兼作曲人便是KOKIA本人。Gigi形容《風旅》是度身訂造，由旋律之始皆注滿其想法。演繹作品時，Gigi解釋要「自然感」，故在錄音時以「空靈感」唱法配合歌詞，呈現內心所思所想，「這首歌是我加入公司的第一首歌，好想讓大家見到我真實一面！希望大家可以陪我展開一段新旅程。」

作曲人KOKIA在個人網誌上談及是次合作，她分享在聆聽Gigi歌聲時，感受到「空靈感」而譜出《風旅》的旋律，帶出Gigi新篇章「擁抱變化」、「隨風而行」的訊息，並予以祝福。

此外，Gigi感謝《風旅》作詞人Oscar，「自己有時表達得不太清楚，他十分有耐性為我梳理！」她的想法蘊藏《風旅》中，最愛「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」這歌詞。