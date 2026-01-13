Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

炎明熹被「吊」險抽筋 首作《風旅》夥日本音樂猛人 鄭秀文都要翻唱

影視圈
更新時間：10:15 2026-01-13 HKT
發佈時間：10:15 2026-01-13 HKT

炎明熹（Gigi）早前加盟Sony Music大中華區，並舉行《THE VOYAGE TO…》新歌發布暨加盟記者會，現場率先演繹加盟後首作《風旅》，由日本著名音樂人KOKIA為她度身作曲及編曲，並邀來Oscar（李文曦）替Gigi寫出內心心聲，作為她音樂事業新章的開始。

自曝缺點

為表達《風旅》歌詞意思，拍攝MV過程中Gigi「搏盡」飛天落水，先要全身浸於水中，又要「吊威也」飛天，Gigi形容在「吊威也」期間險些抽筋，「為求達到最佳效果，事前經已進行特技訓練！希望樂迷聽新歌之餘，都要細味MV的心思。」

提到新歌旋律，Gigi十分興奮：「作曲家KOKIA小姐係我非常之欣賞的作曲家，能夠邀請她作曲，我好開心！」原來鄭秀文的著名作品《Arigatou》的日本原曲主唱兼作曲人便是KOKIA本人。Gigi形容《風旅》是度身訂造，由旋律之始皆注滿其想法。演繹作品時，Gigi解釋要「自然感」，故在錄音時以「空靈感」唱法配合歌詞，呈現內心所思所想，「這首歌是我加入公司的第一首歌，好想讓大家見到我真實一面！希望大家可以陪我展開一段新旅程。」

作曲人KOKIA在個人網誌上談及是次合作，她分享在聆聽Gigi歌聲時，感受到「空靈感」而譜出《風旅》的旋律，帶出Gigi新篇章「擁抱變化」、「隨風而行」的訊息，並予以祝福。

此外，Gigi感謝《風旅》作詞人Oscar，「自己有時表達得不太清楚，他十分有耐性為我梳理！」她的想法蘊藏《風旅》中，最愛「旅行為遠景 不計路程 雨驟來 也能 恬靜」這歌詞。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
21小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
20小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
18小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
13小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
5小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
3小時前
81歲「影壇梟雄」花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係
81歲「影壇梟雄」花百萬治癌 跟陳慧琳傳花邊新聞多年 開小紅書首爆二人真實關係
影視圈
11小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
16小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
22小時前