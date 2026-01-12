冲遊泰國11丨波波黃婧靈裸背浸浴：諗起TVB古裝劇 大玩校服誘惑 似足檸檬茶廣告
更新時間：15:25 2026-01-12 HKT
發佈時間：15:25 2026-01-12 HKT
由「波波」黃婧靈及胡慧冲（Roger）主持的王牌旅遊節目《冲遊泰國11》，今晚（12日）一集回到曼谷，介紹一間五星級酒店，當年吳鎮宇與太太王麗萍就在此舉行婚禮，木村拓哉拍攝電影《2046》時亦在此下榻，可謂明星級酒店！
波波大推Spa猛話抵
波波被酒店偌大的房間及設施吸引，還特別試了酒店收費4,000銖（約990港元）的Spa Treatment，事後猛話抵︰「一入到去就幫我搽咗好香嘅花香精油，跟住幫我推背脊、肩頸位置，香港人特別易攰嘅地方。接完之後打通任督二脈咁。」事後的牛奶花浴，波波作出螢幕大犧牲，首度背部全裸出鏡派福利，她受訪時表示全裸露背是螢幕首次，笑說︰「浸花花浴時諗起細個睇TVB古裝劇，成日有啲娘娘、妃子浸花浴，到自己浸覺得好得意。」
波波孖Roger介紹校服街
波波今集更穿上校服，重回中學時代，她表示即時聯想起一輯檸檬茶廣告，笑說︰「如陽光伴我咁囉。」他們介紹的是曼谷一條校服街，差不多有十多間店出售泰國各校的校服，還可以刻上名字，兩人自然不執輸，換上一套中學校服，走在曼谷街頭重現廣告名場面。
