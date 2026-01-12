龔嘉欣拒參加《女神配對計劃2》 被肥媽鼎爺取笑「唔夠姣」嫁唔出

龔嘉欣、Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）與一眾名廚在將軍澳電視城宣傳《在家宴客60道菜》，龔嘉欣即席示範拆蟹，而播出的預告中有不少肥媽、李家鼎追問並分析龔嘉欣仍未出嫁原因，兩人形容她「唔夠姣」及「唔識用眼電人」，取笑她「似隻蟹」。

朋友放棄介紹異性

龔嘉欣笑言明明是烹飪節目，惟話題都落在她的婚事上，「大家都擔心得離題了！」她笑稱未有想過再有機會做主持，「上一輯口碑、收視都好就，隔了一段時間添食，因為要齊人，要度期。」而在節目中被取笑仍未出嫁，她指與肥媽、鼎爺等相處久了，說話比較大膽直接。問是否認同自己「不夠姣」及「不夠電」？她笑言個性直接，「最近才開始學識溫柔！節目中，肥媽談到的話題挑戰尺度，我聽到都一額汗！」談到最擔心的片段被剪輯到節目中播出，問可擔心影響「行情」，令異性卻步？她笑言︰「有！」再次明言難以招架肥媽、鼎爺的問題。

另外，龔嘉欣指更有信心下廚，問到煮一枱團年飯，會招待誰人？她不置可否，稱有信心煮得好，家常小菜賣相達餐廳水準。談到節目中有名廚戲言，可以做她的爸爸，又拍自己有兩名兒子，「可以介紹，任揀」，龔嘉欣笑言大家都非常愛錫她。

問她可有考慮參加《女神配對計劃2》？龔嘉欣指︰「節目組真的有問過我，我拒絕了。未想過參加這類節目，現在是隨緣心態啦，不想太多反而更開心。朋友似乎也感受到了，不像以前積極介紹對象給我。」談到工作，她預計4月拍劇，最近接到不少唱歌表演的工作，「我覺得是延續過去一年的豐收。」