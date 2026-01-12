金球獎丨添麥菲查洛美再度擊敗里安納度封影帝 《混沌少年時》Owen Cooper大熱奪男配角獎

「第83屆金球獎」於香港時間今早在洛杉磯舉行，今屆繼續由Nikki Glaser主持，她一開場就拿美國的司法制度開玩笑，因日前一名女子被遭美國移民暨海關執法局（ICE）人員槍殺，但白宮指ICE執法人員自衛合理，不少明星亦戴上「反ICE」的襟章「Be Good」或「ICE OUT」。

Teyana Taylor奪最佳電影女配角

金球獎首先頒發最佳電影女配角，結果由《一戰再戰》Teyana Taylor一擊即中，她直言無想過自己會得獎。男配角則由《Sentimental Value》Stellan Skarsgard擊敗大熱的《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）及班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）奪得，今次是他Stellan第2次贏得金球獎，2020年他曾憑《切爾諾貝爾：傷心的兒童》贏得迷你劇視帝寶座。他致辭時笑稱：「我在戲中演一位衰老竇，我的子女告訴我一個衰老竇是怎樣的。」

Jean Smart冧莊喜劇組視后

韓團BLACKPINK成員Lisa與Priyanka Chopra現身頒發劇情劇情組視帝，結果由《匹茲堡》Noah Wyle大熱捧走。喜劇組視后則由《職業槍手》Jean Smart冧莊贏得，是她第3次憑此劇摘下金球獎。

Owen Cooper大熱封最佳劇集男配角

最佳劇集男配角由《混沌少年時》Owen Cooper大熱捧走，16歲的他擊敗2010年的《吉列合唱團》20歲得主Chris Colfer，成為金球獎最年輕得獎者。他表示：「我和我的家人經歷了一段多麼不可思議的旅程，我冒着風險去上戲劇課。我是那裏唯一的男孩。這很尷尬，但我熬過了。我仍然每天都在學習，我還在向坐在我面前的人學習⋯⋯來吧，2026年！你永遠不會孤單。」

薛夫洛根（Seth Rogen）憑《鬥戲影業》摘下喜劇組視帝，他笑言他的劇集就是那樣，有好多明星、有頒獎禮的場面，他又稱自小已看對手Martin Short、史提夫馬田（Steve Martin）等人的演出，並夢想要擊敗他們，如今他做到了。

露絲拜恩大熱得影后

柏林影后露絲拜恩（Rose Byrne）憑《If I Had Legs I'd Kick You》大熱拿下音樂/喜劇組影后，她承認自己沒有任何準備，並直言不明白金球獎為何將此片列入音樂／喜劇組別，她指沒有於片中唱歌。

添麥菲查洛美再度擊敗里安納度

影帝則是《Marty Supreme》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet），他繼Critics' Choice Movie Awards（評論家選擇電影獎）後，再次擊敗《一戰再戰》里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio），其他對手包括《影星傑凱利》佐治古尼（George Clooney）、《Blue Moon》伊凡鶴基（Ethan Hawke）及《選擇有罪》韓星李秉憲。添麥菲首次在金球獎封帝，並獲女友Kylie Jenner祝賀。《一戰再戰》保羅湯瑪士安德遜（Paul Thomas Anderson）贏得最佳導演，電影再摘下最佳劇本。《罪人們》摘下最佳票房成就獎。最佳原創歌曲則大熱由《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》贏得，主唱的Ejae致謝時哽咽表示：「感謝金球獎給予我這個榮譽。我一直夢想成為一位Kpop偶像，但我被拒⋯⋯現在我是一位歌手及創作歌手。我的歌曲能成為一首幫助其他女孩、其他男孩和所有年齡的人度過難關並接受自己，這是一個夢想成真的時刻。」最佳動畫同樣由《Kpop獵魔女團》擊敗《優獸大都會2》等奪得。

劇集方面，迷你劇或電視電影組最佳男主角得主，由《混沌少年時》Stephen Graham捧走，《死前慾望清單》米雪威廉絲（Michelle Williams》奪得視后。