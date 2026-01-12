Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB「坎坷男星」離港轉行做脊醫  跟女星老婆變「網戀」曝光真實夫妻關係  傳曾遭女歌手狠撇

影視圈
更新時間：09:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-01-12 HKT

現年37歲的前TVB男星羅孝勇（Sheldon），近年已淡出香港娛樂圈，返回其出生地澳洲生活，並攻讀脊醫課程，久未公開露面。他與憑電影《梅艷芳》一鳴驚人的明星老婆王丹妮（Louise）於2020年結婚，但因女方事業重心在香港，夫妻二人長期分隔兩地，王丹妮曾指二人關係儼如「網戀」。近日二人終於在澳洲見面，曝光真實夫妻關係 。

羅孝勇離開幕情仍然型仔

羅孝勇、王丹妮這對「牛郎織女」終於在澳洲團聚，因為近日正是二人相戀10週年的重要日子。羅孝勇罕有地在社交媒體上分享多張照片，從照片中可見，暫別幕前的他狀態依然大勇，身穿簡單T恤，無論是在《怪奇物語》體驗展，還是在雪梨海港大橋前留影，都盡顯其陽光型男本色，帥氣不減當年。

羅孝勇帶老婆看Lady Gaga演唱會

雖然聚少離多，但羅孝勇和王丹妮的感情卻絲毫不受距離影響，反而更見深厚。為了慶祝這個特別的紀念日，羅孝勇特意安排了一個驚喜，帶老婆王丹妮去欣賞其偶像Lady Gaga的演唱會。他在IG上深情告白，他以英文寫道「我太太喜歡Lady Gaga，所以她就該得到Lady Gaga！與世界上最美好的人慶祝10週年」，在影片中，王丹妮在台下興奮投入，足見羅孝勇的貼心安排正中她的心意。

王丹妮變小鳥依人

在他們分享的合照中，平日在鏡頭前形象強悍、充滿氣場的王丹妮，在老公身邊瞬間變回小鳥依人，流露出滿滿的幸福笑容。其中一張在復古餐廳拍攝的照片，二人情深凝視對方，眼中只有彼此，甜蜜指數爆表。

王丹妮從單親媽媽到幸福人妻

王丹妮的愛情路並非一帆風順。她在23歲時意外懷孕，誕下女兒Affa後與當時的男友因性格不合而分開，獨力撫養女兒。身為單親媽媽，她努力工作，肩負起養家的責任。直至經朋友介紹，她認識了《超級巨聲2》出身的羅孝勇。羅孝勇對王丹妮一見鍾情，更重要的是，他對Affa視如己出，完全不介意拍拖時需要「三人行」，讓Affa感受到滿滿的父愛，Affa更稱他為爸爸。這份愛與承擔，最終打動了王丹妮。二人在2020年低調註冊結婚，女兒也改名為羅芷欣。

羅孝勇曾與林欣彤拍拖3年

在與王丹妮組織家庭前，羅孝勇最為人熟知的一段情，是與同屆《超級巨聲2》冠軍林欣彤（Mag）的戀情。當年二人同台競賽，惺惺相惜，順理成章發展成情侶。在林欣彤受情緒病困擾而一度停工的日子，羅孝勇對她不離不棄，更有指他曾豪擲4萬元月租豪宅，讓女友安心養病。可惜，這段維持了3年的感情最終仍以分手告終，有傳是由女方提出。事後林欣彤曾提及，患病期間有位男友會陪她半夜看卡通片，外界相信那個人就是羅孝勇，成為一時佳話。羅孝勇出身於藝術世家，祖父是著名粵劇作曲家羅寶生。雖然在TVB發展未如理想，但他毅然轉身，重返校園修讀脊醫課程，為未來鋪設新跑道。

