西川貴教首度來港騷 開場前為宏福苑罹難者默哀 大秀廣東話製作專屬歌單

日本樂壇傳奇巨星兼「動漫歌曲教主」西川貴教昨晚（10日）於香港亞洲國際博覽館，成功舉辦首次香港個人演唱會《Exciting Match Takanori Nishikawa vs T.M.Revolution in Hong Kong》。這場香港專屬製作的「雙重身份對決」演唱會，吸引近7,500名樂迷齊聚亞博，現場氣氛全程High爆。

西川貴教親筆寫致哀信

演唱會開場前，全體表演者上台為去年11月發生的大埔宏福苑火災罹難者默哀一分鐘。熒幕顯示西川貴教親筆手寫中文訊息「以此默哀 緬懷逝者 願音樂帶來力量與安慰 西川貴教」，全場燈光調暗，觀眾起身低頭靜默，為這場充滿療癒力量的音樂會展開序幕。西川貴教之後以《Never say Never》、《天秤-Libra-」、《HEROES》等歌曲打頭陣，然後多次以流利廣東話與觀眾互動，誠意滿滿。他開場即說「終於在香港開演唱會，好開心」、「好多謝大家嚟睇」、「大家玩得開唔開心？」。他又表示「香港好正」，以及「畀我聽你哋嘅聲音！你哋係最勁！香港一齊唱」！

望跟本地藝人及樂迷有更多交流

提及去年來港出席音樂頒獎典禮時，他以廣東話問「大家有冇睇呀？」，並謙虛表示：「能夠同香港所有出色歌手一齊表演，係一份榮譽。」他更希望未來能更頻繁來港，與本地藝人及樂迷有更多交流。西川貴教表示：「我特別為今日香港演唱會，製作咗一個專屬歌單。在日本從來冇試過用呢個歌單開演唱會。我會畀香港樂迷一個超級專屬香港嘅演唱會！」他亦提到今年為所屬團體T.M.Revolution在日本出道30周年，「終於要等30年先喺香港開演唱會。多謝晒大家嚟我香港第一場演唱會。呢一日成為我一生永遠唔會忘記嘅日子。我一定會再嚟香港。好期待、好期待返嚟香港再見大家！多謝晒！」