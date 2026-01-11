Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

西川貴教首度來港騷 開場前為宏福苑罹難者默哀 大秀廣東話製作專屬歌單

影視圈
更新時間：17:15 2026-01-11 HKT
發佈時間：17:15 2026-01-11 HKT

日本樂壇傳奇巨星兼「動漫歌曲教主」西川貴教昨晚（10日）於香港亞洲國際博覽館，成功舉辦首次香港個人演唱會《Exciting Match Takanori Nishikawa vs T.M.Revolution in Hong Kong》。這場香港專屬製作的「雙重身份對決」演唱會，吸引近7,500名樂迷齊聚亞博，現場氣氛全程High爆。

西川貴教親筆寫致哀信

演唱會開場前，全體表演者上台為去年11月發生的大埔宏福苑火災罹難者默哀一分鐘。熒幕顯示西川貴教親筆手寫中文訊息「以此默哀 緬懷逝者 願音樂帶來力量與安慰 西川貴教」，全場燈光調暗，觀眾起身低頭靜默，為這場充滿療癒力量的音樂會展開序幕。西川貴教之後以《Never say Never》、《天秤-Libra-」、《HEROES》等歌曲打頭陣，然後多次以流利廣東話與觀眾互動，誠意滿滿。他開場即說「終於在香港開演唱會，好開心」、「好多謝大家嚟睇」、「大家玩得開唔開心？」。他又表示「香港好正」，以及「畀我聽你哋嘅聲音！你哋係最勁！香港一齊唱」！

望跟本地藝人及樂迷有更多交流

提及去年來港出席音樂頒獎典禮時，他以廣東話問「大家有冇睇呀？」，並謙虛表示：「能夠同香港所有出色歌手一齊表演，係一份榮譽。」他更希望未來能更頻繁來港，與本地藝人及樂迷有更多交流。西川貴教表示：「我特別為今日香港演唱會，製作咗一個專屬歌單。在日本從來冇試過用呢個歌單開演唱會。我會畀香港樂迷一個超級專屬香港嘅演唱會！」他亦提到今年為所屬團體T.M.Revolution在日本出道30周年，「終於要等30年先喺香港開演唱會。多謝晒大家嚟我香港第一場演唱會。呢一日成為我一生永遠唔會忘記嘅日子。我一定會再嚟香港。好期待、好期待返嚟香港再見大家！多謝晒！」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
5小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
8小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
2小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
9小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
21小時前