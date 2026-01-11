50歲失婚性感女星驚爆「奪命」家居意外 沖涼期間出事驚悚畫面曝光

50歲台灣女星徐若瑄2023年宣布與新加坡「馬可波羅海業集團」主席李雲峰離婚，獨力照顧兒子Dalton，翌年卻爆出罹患甲狀腺癌，腫瘤長在口腔要做手術，可謂禍不單行。徐若瑄昨日（10日）在IG限時動態透露發生家居意外，慶幸兒子當時不在場，否則後果不堪設想。

徐若瑄花灑炸開險砸中斷肋骨

徐若瑄昨日在IG限時動態留言：「昨半夜要洗澡，突然牆壁裡的水炸開，整根蓮蓬頭也被炸開！！尬的！還好，我剛好沒站在水炸開之處，若被那道近距離的水柱噴到，估計肋骨會斷，頭也會被砸到，我立即壓住銀色淋浴柱關水」。

徐若瑄在意外發生後，雖然受到驚嚇，但當下腦海中浮現的第一個想法，是慶幸發生在自己身上：「老天謝謝你，讓它是發生在我身上。沒讓這事發生在晚上10點兒子洗澡時，洗澡是很放鬆的事情，小孩會來不及反應，後果不堪設想。」

徐若瑄回想驚魂未定

徐若瑄事後回想起來，坦言：「想到還是驚魂未定！睡前跟天講好了，如果註定要有甚麼，請讓我代他」。徐若瑄貼出意外現場的照片，藉此提醒大眾：「意外難防，多檢查，別以為在家就安全。」徐若瑄之後再出PO感謝上天保佑：「我昨日毫髮無傷」。

