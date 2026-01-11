前港姐「清純張栢芝」成娛圈新晉樓后 紅磡荃灣多個物業曝光 深圳千萬豪宅極堂皇羨煞旁人

現年32歲、有「清純張栢芝」之稱的前港姐楊埕（現名：芊頤），近年淡出幕前，成功轉型為公關及製作公司老闆，又積極經營社交平台，跟千萬網紅合作直播帶貨，又晒逾千萬豪宅，引來網民熱議。事業得意的楊埕，日前又再出PO為三間物業出租，做「最強包租婆」！

楊埕做人生勝利組

在楊埕分享的相片中，分別顯示在荃灣、紅磡有物業，並寫道：「其中一項倒米的工作：專業管屋，不斷執不斷出租不斷搵人清潔，新年今日同步洗晒4間。」而另一張則寫道：「新姐姐好犀利，我哋兩個4個鐘執到酒店咁，本來係荒廢咗，勁多雜物揼咗6箱，千年地板拖咗5次，乾淨整齊好運嚟啦！」被問到所有物業是否其名下擁有時，楊埕回覆傳媒表示：「係呀，都好耐㗎啦！不過以前比較少講，都係細細間咋！」。早在19歲便成為業主的楊埕，繼早前曝光位於福田的千萬豪宅，香港、深圳和珠海亦拎有物業，絕對是「人生勝利組」。

楊埕繼續進修自我增值

楊埕在2014年參選港姐時，因外貌似張栢芝而被封為「清純張栢芝」，但當時因與前公司合約問題而退選。翌年，她代表香港參加《國際小姐競選》，可惜未能得獎。2016年，她到北京中央戲劇學院修讀戲劇暑期班，翌年參選周星馳《美人魚》選角節目，與十多萬參賽者鬥演技，最後成為唯一香港參賽者拍攝《星星美人魚》節目，更順利進入15強。2017年簽約TVB，參演首部劇集《再創世紀》，之後亦演出過《愛·回家之開心速遞》、《白色強人》、《使徒行者3》、《十二傳說》、《兄弟》等，直到2020年3月約滿離巢，轉型做老闆。

