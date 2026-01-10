Hey Brother成軍一年呻難撈 頻出內地活動增曝光率 李思捷獲兄弟撐可挑戰做行政工作

李思捷、唐文龍、曹永廉及黃智賢今日（10日）出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，不過他們組成的Hey Brother卻五缺一，思捷解釋麥長青正在內地工作關係，而他們也透露演出當晚將會唱新歌《型男而上》，又笑指到時會以最型的造型上台。

唐文龍檔期最難度

對於Hey Brother成軍一年，他們指回顧過去一年都很豐富，共出了三首歌，不過他們指現在這個圈好難撈，所以什麼都要落手落腳做和積極爭取，但現在首要的不是錢而是曝光率，要多點讓人知道，所以要出席很多內地活動，稍後亦會做春晚。他們平常各有各忙，但笑言最難度的都是唐文龍的期，但也不時會在電話群組中溝通，3月他們也將會在中山開騷，今次是Hey Brother首次舉行戶外演唱會，能容納9000多人，問到時是否會跳唱？曹永廉指自己跳舞不行，因為自己只是賣樣，唐文龍則表示到時會有串燒歌環節，至於是否需要操肌？眾人即表示交畀唐文龍，笑問麥長青到時可騷什麼肌，李思捷就表示對方是騷腩肌，不過轉頭就改口話佢騷耳機。問到曹永廉擅長彈結他的兒子到時會否演出？他說：「今次唔會，佢鍾意玩Band，太多師叔喺度，（有冇興趣入行？）暫時冇，佢只係鍾意音樂。」

志偉離職無影響

另外，對於曾志偉辭任TVB總經理一職，問到李思捷對於他們上綜藝節目是否有影響？他即表示對方仍然擔任顧問，加上自己跟很多幕後相熟，所以相信冇影響。有傳陳志雲重返TVB，曹永廉則笑說對方可能只是經過門口，李思捷則謂對方也是舊同事，問到李思捷是否有興趣擔任行政工作？他指自己從來沒試過做這方面的工作，只是幫Hey Brother做，而旁邊的曹永廉、唐文龍及黃智賢均表示若他去做的話一定撐。