俞可程首次挑戰音樂劇心情緊張 生日願望想令更多人認識自己 恨拍劇給觀眾看到不同一面

更新時間：19:45 2026-01-10 HKT
發佈時間：19:45 2026-01-10 HKT

「東張女神」俞可程今日（10日）到荃灣出席《慈善星輝仁濟夜》記者會，她透露當晚將會演出音樂劇，內容主要是照顧有病或者行動不方便的人，是一個很大壓力或很辛苦的事，而音樂劇就主要帶出有仁濟支持就可能可以減低他們的辛苦，俞可程指自己本身沒有照顧過病人或老人家的經驗，但因家人都是醫護人員，所以也有跟她分享很多經歷，知道這並非係簡單的事。

俞可程為演出練習很久

俞可程指一直在《東張》工作，今次是首次做有對白的話劇，更是現場表演給觀眾看，故會比較緊張：「我係好幸運有咁嘅機會去做，因為可以嘗試一個新的工作。」而她又指為了這次演出練習了很久，問到是否對唱歌部份有信心？她指自己有份大合唱，至於主要演唱部份就有其他藝人，不過自己也努力練習中。

俞可程生日跟家人慶祝

本月2日是俞可程28歲生日，她指生日當天自己也需要開工，收工後就跟家人和朋友慶祝，提到生日願望，她指今年的目標是希望令更多人認識自己：「可能大家都係睇我《東張》嗰邊，想比人見到更多唔同面，所以我就希望自己可以拍多啲影片，或者拍啲女仔鍾意睇嘅，令更多女粉絲可以留意到。」她也坦言想拍劇，因入行其中好想做的事就是拍劇，所以今次有機會參與慈善騷也會覺得很開心，提到入了《東張》很難有時間拍劇，她指《東張》也有其他藝人在劇組，所以萬事皆有可能。

