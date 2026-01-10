TVB「最佳男配角」做物理治療師教長者預防冬日痛症 曾共事同行爆料對病人做一事惹熱議

41歲的林景程（King）畢業於香港理工大學物理治療學系，並取得物理治療師的專業資格，卻為追演員夢，放棄物理治療師工作，至今加入TVB已經16年，去年終捱出頭，在《萬千星輝頒獎典禮2024》憑《反黑英雄》首奪「最佳男配角」。林景程近年將物理治療工作變為副業，不時在社交網分享預防及伸展運動心得，近日的一條帖文，獲網民大讚是專業又貼心的「暖男」。

林景程提醒長者保暖

林景程有見近日本港受寒流襲擊，多區氣溫跌至12度以下，林景程前日（8日）在IG發文，提醒長者記得保暖，以預防冬日關節痛症。林景程留言：「近排物理治療工作上，遇見多咗長者出現突發性嘅關節痛，或者活動能力差咗嘅情況，其實可能係同天氣凍咗有關嘅。」

林景程指出：「天氣凍咗，除咗容易病之外，關節同肌肉嘅溫度都會降低咗，當肌肉溫度下降，血管會收縮，氧氣和養分供應會少咗，肌肉嘅攝氧量亦會低咗，活動表現通常都會變差。」林景程專業地解釋：「溫度低亦會令關節液變黏，潤滑功能差咗，就會令關節活動嘅時候更加唔順。尤其係本身患有膝部退化性關節嘅長者，呢啲情況可能會更加明顯，記得提身邊嘅長者要好好保暖」。

林景程誤傳轉行

不少網民對林景程提供專業意見，留言大讚有用，又有曾與林景程共事的網民爆料：「你是唯一一個堅落手落腳，為臥床人士認真拍痰的PT！」盛讚林景程關懷病人。另有網民以為林景程放棄幕前工作轉行：「唔做演員，做物理治療師都幾好吖，幫到人！」引出林景程回覆：「兩樣都努力做」。

