45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容

馬來西亞音樂圈今日傳來令人心碎的噩耗，以溫暖歌聲和堅強意志為人熟知的女歌手毛依賢，於前日（1月7日）因大腸癌不幸病逝於醫院，終年僅45歲，消息震驚各界。其丈夫蕭靖凇已證實死訊，並在社交媒體上發表千字長文深情懷念亡妻，字裡行間流露的悲痛與愛意，令人為之動容。

毛依賢患重病仍上台為愛女圓夢

毛依賢最令人敬佩和心疼的，莫過於她在生命最後階段展現的偉大母愛。去年，即使已病入膏肓，癌細胞擴散至全身器官，她仍毅然決然地帶著當時年僅7歲的愛女，一同站上歌唱比賽《好聲 Family》第六季的舞台。

毛依賢電療後和女兒練舞

據悉，當時的毛依賢每天都必須奔波於醫院接受電療，身體極其虛弱，但一回到家，她便立刻投入與女兒的練歌和排舞之中。憑藉著這份為母則強的驚人毅力，母女二人最終在「巔峰之夜」總決賽中脫穎而出，勇奪冠軍。毛依賢生前曾表示，能和女兒一起完成這件事，是「人生中最有意義的事情」，她希望能為女兒留下最珍貴、最美好的回憶。這份在舞台上燃燒生命綻放的光芒，如今成為了無數人心中的絕響。

毛依賢丈夫悲痛證實死訊

毛依賢的丈夫蕭靖凇於昨日（8日）在個人社交帳號上發布訃告，證實了妻子離世的消息。他透露，毛依賢在家人陪伴下，安詳地走完了人生的最後一程。

丈夫：毛依賢永活我們心中

他在文中寫道：「我們心愛的毛毛，已經安然離世…如今她徹底放下了病痛，也算是功德圓滿的一件事情。願最愛的毛毛一路走好，化作溫柔的光，她永遠活在我們的心中。」他表示，毛依賢是一位勇敢且堅強的妻子與母親，在生命的最後時刻，將愛化為力量，鼓舞了所有人。他承諾將會帶著女兒好好生活，並相信妻子會在天堂為他們指引明燈。

毛依賢對抗病魔四年兩度開刀

據其家人透露，毛依賢在四年前確診罹患大腸癌第四期。在這四年間，她勇敢地與病魔搏鬥，曾先後兩次接受手術。然而，由於腫瘤持續惡化，癌細胞最終擴散至全身，並導致腦部與胸腔嚴重積水，最終不敵病魔，與世長辭。

毛依賢下周一出殯

毛依賢一生熱愛歌唱事業，曾奪下多個歌唱比賽獎項，並參與過多首賀歲歌曲的演唱，其溫暖的歌聲是許多歌迷的集體回憶。據悉，毛依賢的家人將在家中設靈5天，預計於下周一（1月12日）出殯。

