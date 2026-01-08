47歲女星不敵癌魔病逝！去年停用抗癌藥 最後帖文曝光夫妻生活

日本資深名模古谷惠近日傳出病逝消息，終年47歲。古谷惠所屬的經理人公司Bon Image證實噩耗，在官方網頁發聲明，古谷惠罹患大腸癌第四期，搏鬥多時最終不敵癌魔，於2025年12月19日離世。

古谷惠獲讚平易近人

經理人公司Bon Image在聲明中，稱讚古谷惠是一位平易近人且細膩體貼的人：「是那種自然而然讓人聚在身邊、溫暖又開朗的人。」雙方合作的歲月是無可取代的寶貴回憶：「心中充滿深深的感謝，也緬懷她的重要存在。」最後祈盼故人安息：「謹此對生前關照她的各位致以深深的謝意，並誠摯祈禱她安息。」

相關閱讀：70歲金牌主持兩度患癌 久休復出做直播有驚人變化 騷化療恐怖後遺症：條血管死咗

古谷惠自罹癌後，以樂觀積極的態度面對，不時在社交網公開治療進度，去年透露已經不再服用抗癌藥物，改為緩和治療，而癌細胞已轉移至肝臟。古谷惠最後一則帖文，於2025年10月28日公開，當日是其47歲生日，古谷惠表示「跟疼痛和平共存」，過去兩星期過得平靜。古谷惠又以幽默的方式，分享與丈夫的日常互動，笑稱老公早上小腿抽筋的表情：「臉像鬼一樣可怕」。

古谷惠雜誌御用模特兒

古谷惠憑獨特氣質與時尚感，在各大品牌時裝騷露面，並成為《ELLE》、《流行通信》、《裝苑》、《GLOW》等雜誌御用模特兒。古谷惠近年淡出大眾視線，與老公一同經營餐廳「Bistro11」，據指做得有聲有色。

相關閱讀：患大腸癌女星病逝享年73歲 選美出身攻影壇成一代女神 5個月前現身公開活動留最後身影