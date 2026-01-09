林子善被爆無禮貌行為 「上水」親回反擊：真心對我一啲傷害都冇

近日有網民在Threads討論「遇過最有禮貌及無禮貌藝人」，反應相當熱烈，除了有A0人設崩壞的鍾柔美，鍾嘉欣、張可頤同樣被翻舊帳，而在娛樂圈打滾多年的TVB藝人林子善亦被網民點名爆冇禮貌行為。面對指控，林子善卻「上水」親回反擊，除指網民無中生有，更謂：「真心對我一啲傷害都冇」。

林子善稱向來以禮貌待人行先

該網民分享寫道：「林子善，之前去佢間龍鳳冰室食常餐，米粉個湯好似清水健咁清，咁岩林生係到，同佢打個招呼，順手講聲個湯真係無味，點知佢一句，『係咁架啦，唔岩食下次咪唔好X黎囉』。」面對網民指控，林子善親自現身社交網反擊，並表示「得啖笑」：「喺度睇咗咁多留言！關於我嘅真係得啖笑，唔係想得失大家，而係有網民想俾我知道有人講緊我add咗我入嚟，對我一啲指控真心，我一向做人都係禮貌待人行先，睇過啲事根本都冇發生過，吹得就吹，有陣時做人唔好咁啦。」

林子善續指網民這些行為對他完全造不成傷害：「真心對我一啲傷害都冇，但如果做呢啲事令到你可以舒緩吓嘅絕對冇問題，作為一個公眾人物都係娛樂下大家，但可以睇到呢啲人絕對冇接觸過我，認識我嘅人，知道我對人一向都有禮貌有家教，新聞嘅嘢有陣時我哋自己都費事越描越黑，所以不作解釋，好多都係標題黨，祝大家生活愉快，其他嘅嘢唔再一一回復了。」

林子善被網民留言力撐

其後，他再留言表示每一個人看一件事件，視乎當事人的主觀態度：「其實都好兩面睇！好簡單我成日都講一個道理，正常人會睇到扶阿婆過馬路，鍾意你嘅人，仲會讚你好好又敬老又有愛心，但唔鍾意你嘅人，佢嘅眼裏便只會睇到，你扮嘢扮有愛心，再差啲嘅係呢條友係咪準備推阿婆出馬路，所以呢個世界真係好難解釋咁多，做返自己問心無愧，我嘅生活唔係為別人而生存，亦都唔係需要任何人讚頌，唔好傷害別人令人唔開心，自己同家人健康快樂已經足夠！其他嘅事鍾意點諗就點諗，正能量去面對。」雖然，林子善被網民列入「無禮貌藝人」，但亦有人留言力撐林子善為人好nice：「林子善勁 nice 喎 之前喺將軍澳壽司郎見到佢哋一家我跌咗嘢佢仲幫手」、「冇證據，你話隻老鼠識講嘢都得㗎啦，我喺大坑咁多年，見到子善都好Nice同我打招呼喎」。