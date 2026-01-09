Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

iHeartRadio音樂頒獎禮丨Taylor Swift以9項提名領先 BLACKPINK憑《JUMP》獲得5項提名 Stray Kids入圍Kpop年度團體

更新時間：15:45 2026-01-09 HKT
發佈時間：15:45 2026-01-09 HKT

「2026 iHeartRadio音樂頒獎禮」將於3月26日舉行，昨日公布提名名單。今年韓星及動畫《Kpop獵魔女團》歌曲表現搶眼，美國樂壇天后Taylor Swift則以9項提名領先，其次為Bad Bunny、Sabrina Carpenter及Alex Warren，各自以8項提名緊隨其後！Taylor入圍「年度藝人」、「年度歌曲」、「年度流行歌手」、「年度流行歌曲」等大獎。

Jennie成最具份量韓國女Solo之一

《Kpop獵魔女團》主題曲《Golden》入圍「年度流行歌曲」、「K‑Pop年度歌曲」、「最佳歌詞」等獎，演唱此曲的HUNTR/X亦獲「年度團體」提名。韓團BLACKPINK最為亮眼，組合本身就打入「K‑Pop年度團體」及「K‑Pop年度歌曲」等5個獎項，代表作《JUMP》更同時角逐「年度K‑Pop歌曲」、「最佳MV」等獎項。4位成員各自Solo亦大放異彩，Jennie以個人身份入圍「K‑Pop年度藝人」、「K‑Pop年度歌曲」、「最受歡迎首張專輯」等6個獎項，成為本屆最具份量的韓國女Solo之一。Rosé與Bruno Mars合作的洗腦神曲《APT.》同時獲提名「最佳合作」及「K‑Pop年度歌曲」，令她個人合共入圍5個獎項。

Jin獲提名「K‑Pop年度藝人」

男偶像方面，BTS成員J‑Hope依舊火力全開，除了入圍「K‑Pop年度藝人」、「K‑Pop年度歌曲」，其個人單曲《Killin’ It Girl》以及與LE SSERAFIM合作的《SPAGHETTI》更雙雙打入「最受歡迎TikTok舞蹈」等社交平台票選獎項；J-Hope隊友Jin同樣獲提名「K‑Pop年度藝人」。新生代男團如ATEEZ、ENHYPEN、Stray Kids、女團TWICE及BLACKPINK齊齊角逐「K‑Pop年度團體」。除了大熱天團，「K‑Pop最佳新人」提名包括82Major、ALLDAY PROJECT、CORTIS、Hearts2Hearts及MEOVV。

