演員獎2026｜里安納度爭影帝 辛潘「男配」大熱 《一戰再戰》7項提名領先

前名「演員工會獎」（SAG）的「2026演員獎」（Actor Awards）將於3月1日舉行，今日公布提名名單，《一戰再戰》獲7項提名領先︰包括影帝、男配角、最佳整體演出、特技演出等獎，《罪人們》以5提名緊隨其後。

夏里遜福獲頒「終身成就獎」

里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）憑《一戰再戰》入圍影帝，將與Critics’ Choice出爐影帝《Marty Supreme》添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）、《罪人們》Michael B. Jordan等爭獎。《一戰再戰》辛潘（Sean Penn）及班尼斯奧迪多路（Benicio del Toro）齊入圍男配角。

影后方面，《If I Had Legs I’d Kick You》柏林影后露絲拜恩（Rose Byrne）、Critics’ Choice出爐影后《Hamnet》的Jessie Buckley、《暴蜂尼亞》金像影后愛瑪史東（Emma Stone）、《SONG SUNG BLUE：藍色情歌》姬蒂赫遜（Kate Hudson）等角逐。《魔法壞女巫：第二章》Ariana Grande、《凶器》Amy Madigan、《一戰再戰》Teyana Taylor等獲女配角提名。夏里遜福（Harrison Ford）將獲頒「終身成就獎」。

劇集方面，喜劇《鬥戲影業》獲5提名領跑，其次是《白蓮會》及《混沌少年時》各獲4項提名。《鬥戲影業》入圍2項視帝、2項視后及群體演出，《混沌少年時》的Stephen Graham及「最年輕艾美獎得主」Owen Cooper齊入圍電視電影或迷你劇組視帝。韓劇《魷魚遊戲》、美劇《怪奇物語》、《最後生還者》等入圍角逐最佳特技演出。