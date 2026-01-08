陳曉東摸影帝獎座︰入行30年最佳禮物 偕謝天華飯聚賀雙喜臨門

陳曉東早前憑《騙我一輩子》獲「香港電影紫荊花國際電影節 」之「主競賽單元-最佳男主角獎」，該片出品人、導演把獎項拿到香港交給東東，他接過時，形容不可思議，同時感謝評委對其厚愛，指殊榮乃台前幕後的努力成全。

推出廣東歌《今天我們都會飛》

今年是東東入行30周年，他說此獎是最佳禮物。適逢謝天華憑《騙我一輩子》獲「澳門國際電影節」的「金蓮花獎 最佳男配角」，雙喜臨門，他倆邀出品人和導演等一同晚餐。

東東於今天（9日）推出廣東單曲《今天我們都會飛》，國語版本《禁止糾纏》同日面世，兩首歌就像一段感情的上下集，一首溫柔告別，一首清醒止步，在同調子底下，以不同語言、情緒唱出同一命題。另外東東透露，不少歌迷問他何時舉行個唱，「一直在申請表演場地，希望盡快有好消息告訴大家！」