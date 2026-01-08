夜王｜子華神爆金句收服Sammi 芯駖口技大解放 楊偲泳舌戰何啟華

億萬票房導演吳煒倫繼《毒舌大狀》後，執導第二部力作《夜王》賀歲迎馬年，電影公司今日釋出最新預告，活色生香，紙醉金迷，夜夜笙歌；黃子華、鄭秀文（Sammi）率一眾艷麗女公關王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤等閃耀舞場。

「湊客冇技巧不如自殘」

置身風月場中，盡享溫柔鄉。預告片中子華、Sammi以老闆、老闆娘相稱，子華以「有技巧就唔難，冇技巧不如自殘」教女公關「湊客之道」。又見王丹妮玉背乍現，小野（盧鎮業）竟然春色無邊？阿Dee（何啟華）強吻Renci（楊偲泳）；李芯駖口技大公開，用舌頭將車厘子柄「打結」！Hazel（林熙彤）就玩打手板談心冧客。

導演吳煒倫將法庭搖身一變，變成《夜王》夜總會，這次選擇開拍以夜總會為題材的電影，找來子華、Sammi兩位重量級演員，撮合首次合作，導演表示：「Sammi是一位演甚麼角色觀眾都會喜愛的演員。這種喜愛不單止來自她準確、精妙的演技，還來她的獨有的魅力。這次Sammi演霸道總裁，一來是她未試過的角色，二來，Sammi演得幾霸道都好，她突然來一下軟弱，你又會心甘情願替她遮風擋雨。Sammi用這份魅力去演夜場大家姐『V姐』，無人能及。」

至於再度合作的子華神，導演明言：「他演一個比林涼水更市井的角色︰夜總會經理『歡哥』！我一直覺得子華身上有一種『仗義每多屠狗輩』的味道。子華可以把市井之徒演得吸引，又比市井之徒高一點點。這點高反映於上次爭取公義，今次就是為身邊人仗義。夜場看似無情無義只向錢看，而當中確實有份江湖兒女的義氣存在。歡哥人在江湖，身分卑微，內心強大，照顧身邊所有人；他愛的人受屈辱，受逼迫，他就為你反擊，打到對手體無完膚！子華演歡哥，不作第二人選。子華、Sammi這組合，正正就是把觀眾最喜歡的兩人拉在一起，放他們進入『這麼近那麼遠』的年代，在他們身上，看到我們自己。」

𥄫實EJ Girls

子華透露，未有劇本時已答應演出《夜王》：「一拍完《毒舌大狀》，我們就討論下一部電影了，導演想我帶着一班《毒舌》的女演員拍夜總會題材，我們都覺得挺有趣的。」對於第一次與Sammi合作，子華表示：「早就想和Sammi有正式合作，這次見她真人，是願望成真。拍得成這部戲，跟Sammi合作，是兩個願望成真。」Sammi則透露，與子華神相當有默契：「我們於《失戀急讓》沒有正式對戲，今次是第一次真真正正去認識他。我和子華其實好似，對於工作一絲不苟，為角色做大量的準備，還有對於角色的理解，所以一埋位就有默契，充滿火花。」

作為一部以夜總會為背景的電影，當然不乏媽媽生與舞小姐的角色。導演說：「這次找來大批美麗可人的女演員，這班午夜麗人可說是千挑萬選。Casting用了頗長時間，大約是十一選一的比例，選出了這班EJ Girls！」