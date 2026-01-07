天王細廿年女友隨時變「翻版王青霞」？被指扮富二代疑深夜報案 驚傳爸爸於海外服刑

早前李龍基與王青霞(Chris)的「爺孫戀」告終，王青霞不但扮成高學歷的富二代，更隱瞞已婚真相，事件成為網上熱話。近日新加坡天王JJ林俊傑認發展「父女戀」，公開與中國網紅「七七」的戀情，豈料認愛不到兩周，女方竟被目擊現身於北京的派出所，更疑似被爆出假扮「白富美」，被指隱瞞身世，隨時變「翻版王青霞」。

林俊傑女友報案疑雲

根據中國狗仔「瓜田寒姐」在微博的爆料，日前七七被拍到穿著低調的黑色連帽外套，刻意遮掩臉部，在助理的陪同下進入北京海淀區的某個派出所。雖然她打扮低調，但其標誌性的瀏海仍讓她被認出。關於她報案的具體原因，警方並未對外說明，但外界普遍猜測，可能與近期網上對她「白富美」身分的質疑有關。

七七「富二代」人設引爭議

自林俊傑認愛後，擁有20萬粉絲的網紅七七，其身家背景立刻成為焦點。網上盛傳她家世顯赫，父親是中國上市公司老闆，並在東京、紐約等地擁有房產。然而，隨即有自稱是她大學同學的網民出面反駁，指控其「富二代」的身分造假，甚至爆料她曾在2023年轉賣林俊傑的演唱會門票，質疑她利用關係牟利，更有傳聞指她的父親因經濟案件正在海外服刑。對於種種傳言，七七本人至今未有公開回應。

林俊傑高調認愛七七

這起事件的開端，源自於林俊傑上月在IG上發布的一張家庭合照。照片中，他與父母及七七親密合影，慶祝母親生日，並寫下：「愛不需要長篇大論，而是無論晴天或雨天，都堅守在彼此身邊，給予最真摯的陪伴。是一種快樂的見證！」林俊傑出道22年來罕有公開認愛，這段相差20歲的戀情引來網民兩極反應，近日圍繞七七的是非不斷，未知會否對他們的戀情造成打擊。

